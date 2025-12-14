Свят

Двама убити и осем ранени при стрелба в университет в САЩ

Засега полицията не е разпространила информация за обстоятелствата, при които е станало нападението

Обновена преди 31 минути / 14 декември 2025, 07:42
Д вама души бяха убити, а осем са ранени при стрелба в университета „Браун“ в Провидънс, щата Роуд Айлънд, съобщи кметът на Провидънс, цитиран от Асошиейтед прес.

Кметът Брет Смайли уточни, че ранените са в критично, но стабилно състояние.

Отново стрелба в университетско градче в САЩ

Засега полицията не е разпространила информация за обстоятелствата, при които е станала стрелбата. Университетът съобщи, че полицията все още издирва един или повече заподозрени, като опроверга първоначалното си съобщение, че е има заподозрян в ареста.

Учебното заведение от престижната "Бръшлянова лига" издаде по-рано предупреждение за стрелец на територията си и призова студентите и персонала да потърсят убежище. Предупреждението всички да останат на сигурно място остава в сила на територията на университета.

Множество пострадали при стрелба до университет в САЩ

Стрелбата е станала край сградата „Баръс енд Хоули“, седеметажен комплекс, в който се намират инженерният факултет и катедрата по физика на университета. Инцидентът е станал по време на втория ден от изпитната сесия, като в този момент в сградата са се провеждали изпити.

Убити и ранени при стрелба в Университета на Вирджиния

Президентът Доналд Тръмп заяви, че е бил информиран за стрелбата. „Бог да благослови ранените и семействата на ранените“, написа той в профила си в социалните медии в публикация преди да стане известно, че при стрелбата има загинали.

ФБР обяви, че оказва подкрепа на действията на полицията.

Университетът „Браун“ е частно учебно заведение с около 7300 преддипломни и над 3000 следдипломни студенти.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
САЩ стрелба университет Провидънс
