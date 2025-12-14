Любопитно

Индийски учени откриха галактика, подобна на Млечния път, отпреди 12 млрд. години

14 декември 2025, 07:19
Източник: iStock

А строноми в Индия казват, че откритието им на масивна галактика от времето, когато Вселената е била само на 1,5 милиарда години, оспорва разбирането ни за това как са се образували галактиките в ранния период след Големия взрив, съобщи BBC.

Просто казано, ако Вселената е на 13,8 милиарда години, това означава, че виждаме галактика отпреди 12 милиарда години, когато Космосът е бил само на една десета от сегашната си възраст.

Учените казват, че галактиките, които са се образували толкова рано, са били предимно с неправилна форма и хаотични.

Но когато изследователите Раши Джайн и Йогеш Уададекар използвали космическия телескоп Джеймс Уеб (JWST), за да надникнат в ранното минало на Вселената, те забелязали „напълно оформена спирална галактика - масивна, красиво структурирана космическа въртележка“.

Тяхното изследване беше публикувано през ноември в „Астрономия и астрофизика“, водещо европейско списание.

„Галактиката изглежда забележително подобна на нашия Млечен път, въпреки че е съществувала, когато Вселената е била само на 10% от сегашната си възраст“, ​​каза проф. Уададекар, добавяйки, че са я кръстили Алакнанда на хималайска река.

Галактиката е била забелязана от Джайн, докторант в Националния център за радиоастрофизика към Института за фундаментални изследвания Тата (NCRA-TIFR), базиран в Пуна, по-рано тази година.

Джайн казва, че е била „наистина развълнувана“, когато е забелязала галактиката, докато е разглеждала данните и изображенията от Джеймс Уеб, телескопът на стойност 10 милиарда долара, изстрелян съвместно от космическите агенции на САЩ, Европа и Канада през 2021 г.

„Бях разгледала детайли на 70 000 обекта и само един от тях беше грандиозна спирална галактика с диаметър приблизително 30 000 светлинни години“, казва тя.

С прости думи, това означава, че галактиката е имала два симетрични ръкава, излъчващи се от диск в центъра, обгръщащи ярка централна издутина, обяснява тя.

„Можехме да видим типичния модел „мъниста върху нишка“, който е като струпвания от звезди по спиралните ръкави, подобно на това, което виждаме в близките спирални галактики днес.“

Когато тя казала това на своя ръководител проф. Уададекар, първоначалната му реакция била недоверие.

„Удивително е как толкова голяма галактика със спирални ръкави е могла да съществува само 1,5 милиарда години след Големия взрив“, каза той.

„Тази галактика е трябвало да събере 10 милиарда слънчеви маси от звезди и едновременно с това да образува голям диск със спирални ръкави само за няколкостотин милиона години. Това е невероятно бързо по космически стандарти“, каза той.

Според НАСА, има приблизително сто милиарда галактики и много от тях са започнали да се формират в рамките на милиони години след Големия взрив.

Астрономите отдавна вярват, че Вселената по това време – период, известен като космическа зора – е била много хаотична, а галактиките са били малки и с ниска маса.

„Но тази галактика е различен звяр. Тя е масивна, с размер една трета от Млечния път и има 10 милиарда звезди. Галактиката образува нови звезди със скорост, която е приблизително 20-30 пъти по-бърза от сегашната скорост на звездообразуване в нашия Млечен път“, казва проф. Уададекар. 

Откакто Джеймс Уеб започна дейността си, астрономите откриват по-нови, по-далечни галактики.

В изображенията, споделени от НАСА в първите години, много от тях изглеждаха като червени петна или слабо размазано петно.

Но през последните години Уеб открива по-сложни структури, включително спирални галактики - и откритието на новата галактика добавя към купчината нарастващи доказателства, че ранната Вселена е била много по-креативна.

„Намирането на толкова добре оформена спирална галактика толкова далеч във времето е рядко изключение, но подобни изключения оспорват нашето разбиране за ранното минало на Вселената и как са се формирали и еволюирали галактиките“, казва Джайн.

„Тази галактика показва, че Вселената е била много по-зряла в началото и че сложни структури са били изграждани в нашата вселена много по-рано, отколкото сме смятали за възможно“, добавя тя.

Информацията за новата галактика обаче е отпреди 12 милиарда години - галактиката се намира на разстояние от мястото, където светлината ѝ е пътувала толкова години, за да стигне до нас.

„Можем да надникнем в миналото, защото светлината е достигнала до нас. Животът на една галактика е толкова дълъг, че не можем да я видим от началото до края, затова правим статистически изследвания“, казва Джайн.

И така, има ли актуализация на статуса? Какво се е случило с него? Все още ли е там – и под каква форма?

„Когато хората ме питат къде се намира в момента, им казвам да изчакат 12 милиарда години, за да видят къде е сега“, казва проф. Уададекар.

Засега обаче изследователите казват, че биха кандидатствали за последващи наблюдения с Джеймс Уеб или обсерваторията Алма в Чили, за да разберат как новооткритата галактика е успяла да създаде своите спирални ръкави. Защото ключовете към нашето настояще и бъдеще, казват те, се крият в миналото.

Източник: BBC    
Галактика Алакнанда Ранна Вселена Космически телескоп Джеймс Уеб Спирални галактики Формиране на галактики Голям взрив Индийски астрономи Млечен път Звездообразуване Космическа еволюция
