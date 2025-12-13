Свят

Среброто е удвоило стойността си: Поддържа ли златото същото темпо

Търсим причината в дефицита на доставките, несигурността в тарифите и очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв

13 декември 2025, 22:48
Среброто е удвоило стойността си: Поддържа ли златото същото темпо
Източник: NOVA

С тойността на среброто се е увеличило приблизително двойно тази година, достигайки над 60 долара за унция. Търсим причината в дефицита на доставките, несигурността в тарифите и очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв, според EuroNews, съобщи NOVA.

Рязко покачване в цената се отчита и при златото през последната година, но темповете, с които се движат стойностите на двата благородни метала не са еднакви. Според редица експерти златото традиционно се възприема като най-сигурният актив, но инвестицията търпи възвръщаемост бавно, а цената расте стъпаловидно. Среброто демонстрира значително по-бърз растеж, подкрепен както от инвестиционното, така и от индустриалното търсене. Данните показват, че цената на среброто е нараснала от приблизително 30 долара за унция в началото на годината до около 62 долара през декември, което представлява почти удвояване. Цената на златото от своя страна към 12 ноември е достигнала 4 135 долара за унция. За сравнение - това е покачване с 27 долара спрямо същото време на предния ден. Неговият растеж е по-умерен – приблизително 60% за годината като се сметне процентното увеличение на годишна база.

Основните фактори, които определят цените на двата скъпоценни метала са свързани с геополитическата обстановка в световен мащаб и основно в САЩ, заради ФЕД. По отношение на среброто ръстът се дължи на очакваните по-агресивни лихвени намаления от Федералния резерв, понижената доходност по лихвени активи, несигурността около евентуални американски мита върху вноса на сребро, както и изключително силното индустриално търсене.

Стойността на златото се влияе от всеки глобален трус, включително конфликта в Близкия изток и войната в Украйна. Валутите на основните участници във военните конфликти стават нестабилни, доверието в тях отслабва, от друга страна доларът, който е обвързан със златото е непоклатим. Нагласите на световните банки и дребните инвеститори също се преориентират с цел защита, пише ProForex.

Решенията на Федералния резерв, Европейската централна банка и Народната банка на Китай оказват силно влияние върху цената на златото, тъй като ниските лихви го правят по-привлекателен спрямо облигациите. Тази година съществен фактор за голяма амплитуда бяха и изборите в САЩ, които засилват интереса към активи-убежища именно в периоди на политическа и икономическа несигурност.

В сравнение със златото среброто расте по-бързо, като причината се крие във факта, че среброто се употребява в пъти повече или в случая е валидна максимата „търсенето определя предлагането”. Докато златото запазва стойността си стабилно при геополитически риск, среброто реагира много по-рязко както на очакваните промени в лихвената политика, така и на фактори, свързани с доставките и технологичните индустрии. International Energy Agency пояснява, че търсенето на среброто се е увеличило значително в соларния сектор и електромобилното производство, което засилва натиска върху цените в условията на глобални трансформации в енергетиката. Включването му в американския списък на стратегически минерали за 2025 г. породи опасения за бъдещи ограничения върху вноса, което доведе до увеличено складиране на метала и допълнителен растеж върху цените.

Източник: NOVA    
Поскъпване на среброто Поскъпване на златото Лихвена политика Геополитически рискове Индустриално търсене Дефицит на доставките Активи-убежища Централни банки Икономическа несигурност Благородни метали
Последвайте ни
Метеорният поток Геминиди ще се вижда тази нощ, пикът е утре

Метеорният поток Геминиди ще се вижда тази нощ, пикът е утре

Дик Ван Дайк на своя 100-годишен юбилей: Не ми стига, живее ми се още

Дик Ван Дайк на своя 100-годишен юбилей: Не ми стига, живее ми се още

Русия е атакувала с дрон турски товарен кораб, заяви Киев

Русия е атакувала с дрон турски товарен кораб, заяви Киев

Американците смятат, че Тръмп е знаел за предполагаемите престъпления на Епстийн

Американците смятат, че Тръмп е знаел за предполагаемите престъпления на Епстийн

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Човекът, направил ХM, вече ще отговаря за бъдещето на BMW M

Човекът, направил ХM, вече ще отговаря за бъдещето на BMW M

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 7 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 7 дни
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
Ексклузивно

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Преди 1 ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 7 дни

Виц на деня

Блондинка гледа GPS-а: – Пренасочване… – Леле, дано не ме пренасочи към работа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Фон дер Лайен: Освобождаването на политически затворници в Беларус засилва решимостта ни

Фон дер Лайен: Освобождаването на политически затворници в Беларус засилва решимостта ни

Свят Преди 1 час

"Решимостта да продължим борбата за всички затворници, които все още са в затвора в Беларус"

.

Учени откриха изненадваща причина за хроничното бъбречно заболяване

Любопитно Преди 2 часа

Бъбреците работят неуморно всеки ден, без да привличат внимание, но изпълняват жизненоважна роля за организма

,

Влиза в сила новият график за движение на влаковете на БДЖ

България Преди 4 часа

В повечето региони на страната се запазва досега действащото разписание

Масов протест срещу режима на Орбан след разкрития за малтретиране на деца

Масов протест срещу режима на Орбан след разкрития за малтретиране на деца

Свят Преди 4 часа

Хиляди унгарци демонстрираха в Будапеща от центъра на Пеща през Дунав към кабинета на Орбан в замъка Буда

,

Над 1 милион домакинства в Украйна останаха без ток след голяма руска атака

Свят Преди 4 часа

Русия често взима на прицел енергийната инфраструктура на Украйна от началото на войната

.

Пикантна храна: Лекар посочи ползите и вредите

Любопитно Преди 5 часа

Идеята, че пикантните храни могат да „ускорят метаболизма“, е доста популярна, но няма убедителни научни доказателства

,

Израелската армия обяви, че е убила високопоставен командир от "Хамас" в Газа

Свят Преди 5 часа

При удара в град Газа е била поразена кола

,

Властите в Газа предупредиха за хуманитарна катастрофа след бурята в Газа

Свят Преди 5 часа

Повече от 53 000 палатки са били повредени, унищожени или отнесени от водата

Антон Кутев: Президентът може да подаде оставка преди назначаването на служебен кабинет

Антон Кутев: Президентът може да подаде оставка преди назначаването на служебен кабинет

България Преди 5 часа

Румен Радев не би тръгнал с проект с проксита и подставени хора, допълни той

„Живият Нострадамус“ предсказа проблеми със здравето на Путин през 2026 г.

„Живият Нострадамус“ предсказа проблеми със здравето на Путин през 2026 г.

Свят Преди 6 часа

Психологът Атос Саломе придобива славата си, след като прави няколко предсказания, които впоследствие се сбъдват

.

След сделка със САЩ: Беларус освободи лидери на протестите и нобелов лауреат

Свят Преди 6 часа

Беларуският президент Александър Лукашенко бе арестувал хиляди свои опоненти, критици и протестиращи след изборите през 2020 г.

Танкерни войни в региона на Карибите – САЩ засилват натиска върху Венецуела

Танкерни войни в региона на Карибите – САЩ засилват натиска върху Венецуела

Свят Преди 6 часа

Американският лидер Доналд Тръмп обяви, че дните на венецуелския му колега във властта „са преброени“

,

САЩ отменят санкциите срещу калиевия карбонат от Беларус

Свят Преди 6 часа

Това съобщи държавната новинарска агенция на Беларус – БелТА, след като Коул и президентът Александър Лукашенко проведоха двудневни преговори в Минск

.

Германия изпраща войници за укрепване охраната на източната граница на Полша

Свят Преди 7 часа

Мисията е планирано да започне през второто тримесечие на новата година и ще продължи до края на 2027 г.

,

Украинската армия е блокирала руските сили в северната част на Купянск

Свят Преди 7 часа

Купянск е една от основните цели на руската армия, която от месеци се опитва да го превземе

Eрдоган след срещата с Путин: Мирът не е далеч

Eрдоган след срещата с Путин: Мирът не е далеч

Свят Преди 7 часа

Ердоган и Путин се срещнаха в Туркменистан, където участваха в Международен форум за мир и сигурност

Всичко от днес

От мрежата

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които ще ви защитят с цената на живота си

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Щедър подарък: Тейлър Суифт раздаде 197 милиона долара бонуси на екипа си

Edna.bg

Атанас Колев: Любовта и да ме намери, ще избяга

Edna.bg

НА ЖИВО: Арсенал - Уулвърхемптън 0:0

Gong.bg

Бойко Величков: Селекцията е минно поле

Gong.bg

Равносметката след оставката на кабинета: Политическите заявки преди консултациите

Nova.bg

„Темата на NOVA”: Условно правосъдие (ВИДЕО)

Nova.bg