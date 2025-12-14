България

НОИ обединява всички е-услуги в Единен портал от 2026 г.

Всички справки и обезщетения на едно място

14 декември 2025, 07:15
НОИ обединява всички е-услуги в Единен портал от 2026 г.
Източник: БГНЕС

Oт началото на 2026 г. Единният портал за електронни услуги (ЕПЕУ) на Националния осигурителен институт (НОИ) се превръща в единна точка за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет. Всички съществуващи до момента отделни електронни услуги вече са интегрирани в портала, съобщи Pariteni.bg.

До края на годината те поетапното ще бъдат изведени от експлоатация като самостоятелно работещи приложения.

Още през тази седмица от онлайн списъка в страницата "Е-услуги и справки“ ще отпаднат част от справките по ЕГН и ПИК на НОИ и от тези с Булстат и ИКО на НОИ. Първо това ще се случи със справките за социално осигуряване и справките от Електронния регистър на болничните листове.

Важно съобщение! НОИ променя електронните услуги от началото на 2026 година

Справките със свободен достъп, справките по ЕГН и ПИК на НАП и справките със сертификат също скоро ще бъдат деактивирани. На по-късен етап ще отпаднат справките от групата "В услуга на пенсионера“ и тези за паричните обезщетения за безработица. Последни ще бъдат деактивирани справките за изплащаните парични обезщетения и помощи (по болнични листове и майчинство).

Информация относно електронните услуги на НОИ може да бъде получена от Контактния център на институцията на телефон 0 700 14 802.   

За ЕПЕУ

Единният портал за електронни услуги на НОИ консолидира всички съществуващи в института платформи и уеб-приложения за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания. Чрез него се осигурява:

– достъп до Електронно осигурително досие, в три тематични части, съдържащо справочна информация за осигурени лица, осигурители, самоосигуряващи се, получавани обезщетения и пенсии. Необходима е само автентикация чрез всяко от наличните средства за електронна идентификация – ПИК на НОИ, ПИК на НАП и всички видове КЕП и не се изисква регистрация и/или въвеждане на допълнителни данни;

– заявяване на електронни услуги от страна на потребители в различно качество, организирани в Каталог на услугите на НОИ. Необходима е автентикация и еднократно въвеждане на електронна поща за контакт при извършване на услугата в автоматично създаден профил на потребителя;

– достъп до портали за подаване на данни от задължени лица. Това включва: Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с НОИ (подаване на данни с удостоверения №9, 10 и 11 по Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване); Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им и Е-протокол за профилактика и рехабилитация. Използва се заложена в порталите автентикация.

Източник: Pariteni.bg    
ЕПЕУ НОИ Електронни услуги Пенсии Парични обезщетения Социално осигуряване Електронно осигурително досие Болнични листове Електронна идентификация Интеграция на услуги
Последвайте ни

По темата

Какво време ни очаква в неделния ден

Какво време ни очаква в неделния ден

14 декември: Покоряването на Антарктида

14 декември: Покоряването на Антарктида

Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета заради бактерии

Изтеглят от пазара партиди сухо мляко за кърмачета заради бактерии

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Над 270 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

Над 270 000 българи си преместиха парите за втора пенсия

pariteni.bg
Човекът, направил ХM, вече ще отговаря за бъдещето на BMW M

Човекът, направил ХM, вече ще отговаря за бъдещето на BMW M

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 7 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

06.12.2025
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
Ексклузивно

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Преди 1 ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

06.12.2025

Виц на деня

Понякога си казвам: Спри да пиеш, Пешо! После продължавам, защото не се казвам Пешо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Защо украински деца говорят помежду си на руски

Защо украински деца говорят помежду си на руски

Свят Преди 23 минути

Въпреки руската агресия и всеобщата украинизация, много деца в киевските училища продължават да говорят в междучасията на руски

Среброто е удвоило стойността си: Поддържа ли златото същото темпо

Среброто е удвоило стойността си: Поддържа ли златото същото темпо

Свят Преди 8 часа

Търсим причината в дефицита на доставките, несигурността в тарифите и очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв

,

Метеорният поток Геминиди ще се вижда тази нощ, пикът е утре

България Преди 10 часа

Геминиди е третият и последният от най-активните метеорни потоци за годината – след Квадрантиди и Персеиди

,

САЩ: Беларус се е съгласиха да спрат прелитанията на балони в Литва

Свят Преди 10 часа

Балоните, използвани от контрабандисти на цигари, предизвикаха на няколко пъти затваряне на летището във Вилнюс през последните месеци

.

Учени откриха изненадваща причина за хроничното бъбречно заболяване

Любопитно Преди 11 часа

Бъбреците работят неуморно всеки ден, без да привличат внимание, но изпълняват жизненоважна роля за организма

,

Дик Ван Дайк на своя 100-годишен юбилей: Не ми стига, живее ми се още

Любопитно Преди 11 часа

Актьорът е известен с ролята си на веселия коминочистач Бърт в "Мери Попинс"

,

ЕС призова Иран да освободи носителката на Нобелова награда за мир за 2023 г. Наргес Мохамади

Свят Преди 11 часа

Тя е арестувана в Иран заедно с още най-малко осем активисти

,

Русия е атакувала с дрон турски товарен кораб, заяви Киев

Свят Преди 11 часа

На борда на поразения плавателен съд "Вива" е имало 11 турски граждани

Стрелба срещу американски войници в Сирия

Стрелба срещу американски войници в Сирия

Свят Преди 12 часа

Инцидентът е първият по рода си, откакто ислямистките сили свалиха дългогодишния сирийски лидер Башар Асад

,

Влиза в сила новият график за движение на влаковете на БДЖ

България Преди 12 часа

В повечето региони на страната се запазва досега действащото разписание

Масов протест срещу режима на Орбан след разкрития за малтретиране на деца

Масов протест срещу режима на Орбан след разкрития за малтретиране на деца

Свят Преди 12 часа

Хиляди унгарци демонстрираха в Будапеща от центъра на Пеща през Дунав към кабинета на Орбан в замъка Буда

Американците смятат, че Тръмп е знаел за предполагаемите престъпления на Епстийн

Американците смятат, че Тръмп е знаел за предполагаемите престъпления на Епстийн

Свят Преди 12 часа

Проучването подчерта колко обезпокоително може да бъде предстоящото предаване на документи за Тръмп, особено преди големия краен срок следващия петък

,

Над 1 милион домакинства в Украйна останаха без ток след голяма руска атака

Свят Преди 13 часа

Русия често взима на прицел енергийната инфраструктура на Украйна от началото на войната

.

Пикантна храна: Лекар посочи ползите и вредите

Любопитно Преди 13 часа

Идеята, че пикантните храни могат да „ускорят метаболизма“, е доста популярна, но няма убедителни научни доказателства

,

Израелската армия обяви, че е убила високопоставен командир от "Хамас" в Газа

Свят Преди 13 часа

При удара в град Газа е била поразена кола

,

Властите в Газа предупредиха за хуманитарна катастрофа след бурята в Газа

Свят Преди 13 часа

Повече от 53 000 палатки са били повредени, унищожени или отнесени от водата

Всичко от днес

От мрежата

11 начина как да обогатим живота на кучето си с игри и нови занимания

dogsandcats.bg

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 14 декември, неделя

Edna.bg

Домашни кокосови бонбони с бадем

Edna.bg

Локомотив Пловдив и Монтана с нов опит да се победят

Gong.bg

Добруджа приема Ботев Враца в интригуващ сблъсък за Sesame Купа на България

Gong.bg

Двама убити и осем души са в критично състояние след стрелба в американския университет „Браун“

Nova.bg

Румънският президент: Готови сме да отвърнем, ако Русия ни атакува

Nova.bg