Иран екзекутира трима мъже, осъдени заради протестите

И ран екзекутира трима мъже, осъдени на смърт, обвинени за убийството на служители на силите на реда по време на протестите, започнали след смъртта на Махса Амини миналата година, съобщиха Франс прес и Асошиейтед прес.

Маджид Каземи, Салех Мирхашеми и Сайед Ягуби са били признати за виновни за "война срещу Аллах". Те са извършили престъплението си по време на протест в град Исфахан, съобщи агенцията на иранската съдебна власт Мизан онлайн. Според обвиненията, тримата са убили полицай и двама служители на паравоенната група "Басидж".

Тримата бяха арестувани през ноември и осъдени на смърт през януари. Те са признати за виновни и в членство в "незаконни групи, имащи намерение да посегнат на сигурността на страната, както и за заговор, водещ до престъпления срещу вътрешната сигурност", добавя същият източник.

Правозащитни организации заявиха, че тримата са били подложени изтезания, принудени да признаят вината си по телевизията и не са получили справедлив процес, припомня АП.

Iran executes three men convicted of being involved in deaths of security forces during protests triggered by Mahsa Amini's death last year, judiciary says pic.twitter.com/eHaDQEUUlF