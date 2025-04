Иран ще даде на преговорите със САЩ "истински шанс"

И ран ще даде на преговорите със Съединените щати "истински шанс", заяви днес говорителят на иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи, цитиран от Ройтерс.

"Възнамеряваме да оценим намеренията и решимостта на другата страна тази събота", подчерта Багаи в публикация в "Екс".

