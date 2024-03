Бомба избухна в търговска зона в Сирия, 8 загинали и над 20 ранени

Б омба избухна в търговска зона в северен сирийски град, държан от протурските сили, убивайки осем души и ранявайки над 20 други.

Най-малко "осем души бяха убити и 23 други ранени", когато "кола бомба избухна насред популярен пазар" в град Азаз в провинция Алепо, съобщи Сирийската обсерватория за правата на човека. Базираната във Великобритания обсерватория, която има мрежа от източници в Сирия, каза, че експлозията е причинила "значителни щети" и е предизвикала пожар. Кореспондент на АФП видя екипи за спешна помощ, работещи на мястото на инцидента и останките от повреден автомобил.

A bomb exploded in a shopping area in a northern Syrian city held by pro-Turkiye forces early Sunday, killing eight people and wounding more than 20 others, a war monitor said.



Read More:https://t.co/KjyeUEDgNi#bomb #Syria pic.twitter.com/4BesQqv8Lo