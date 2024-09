"Хизбула" потвърди: Висш командир на групировката е убит

И зраелската армия обяви снощи, че е ликвидирала висшия командир в ливанската шиитска групировка "Хизбула“ Ибрахим Акил и други началници на специалните части на движението – "Ар Радуан“, при удар в южната част на столицата на Ливан Бейрут, предаде Ройтерс. Същото в ранните часове днес потвърди подкрепяното от Иран ливанско движение, съобщи агенцията.

Елитното подразделение "Ар Радуан" е било под прякото ръководство на Акил, уточниха Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ). Ливанското Министерство на здравеопазването обяви, че при въпросния израелски удар общият брой на загиналите е най-малко четиринадесет души. Броят на жертвите може да нарасне, като се има предвид, че издирвателните операции сред развалините продължават, уточнява Ройтерс.

Събитията от вчера водят до рязка ескалация на продължаващия близо година конфликт между Израел и подкрепяното от Израел ливанско движение, посочва агенцията.

Убийството на Акил и другите началници в "Ар Радуан“ е нов удар по "Хизбула“, веднага след двете вълни от експлозии на пейджъри, използвани от членове на групировката, отбелязва Ройтерс, уточнявайки, че жертвите от взривовете са най-малко 37, а ранените – хиляди.

Смята се, че в основата на експлозиите стои Израел, който нито е потвърдил, нито е отрекъл участието си, обръща внимание агенцията. По повод ликвидирането на Акил израелската армия каза, че е нанесла „целеви удар“ в Бейрут, без да дава повече подробности.

Радикалната палестинска групировка "Хамас" днес почете паметта на Акил, като обяви израелския удар за "престъпление" и "безумие", чиято цена Израел ще плати, предаде още Ройтерс.

Израел: За нашите врагове няма убежище

Това е вторият случай в рамките на по-малко от два месеца, в който Израел взима на прицел висш военен командващ на "Хизбула“. При израелски въздушен удар през юли бе ликвидиран военният ръководител в групировката Фуад Шукр, припомня Ройтерс.

Акил е бил вторият човек след Шукр в йерархията на военното командване на "Хизбула“. САЩ бяха обявили награда от седем милиона долара за залавянето на Ибрахим Акил, известен още като Тахсин, заради неговата роля в бомбените атентати срещу посолството на САЩ в Бейрут през април 1983 г., при които загиват 63 души, и срещу казарма на американската морска пехота през октомври 1983 г., причинили смъртта на 241 военнослужещи.

Израелската армия съобщи още, че в Северен Израел са били задействани сирени за въздушна тревога скоро след удара в Бейрут. Северната част на страната е била подложена на мощен ракетен обстрел, съобщават местни медии, цитирани от Ройтерс.

"Израелските сили за отбрана нанесоха целеви удар в Бейрут. На този етап няма промяна в отбранителните разпореждания на Командването на вътрешния фронт“, обяви израелската армия.

Кадри от Бейрут след израелския удар показват разрушена сграда и улица, осеяна с развалини и изгорели автомобили, уточнява Ройтерс, като допълва, че през изминалата нощ Израел е осъществил най-масираните си въздушни удари по Южен Ливан от началото на взаимния обстрел през границата през есента на миналата година.

"Хизбула“ започна да атакува Израел в знак на солидарност с "Хамас“, чиито бойци нахлуха в Южен Израел на 7 октомври миналата година, причинявайки смъртта на близо 1200 израелци и отвеждайки в плен около 250 заложници. При ответното настъпление на Израел в ивицата Газа досега палестинските жертви са над 41 0000 според данните на здравното министерство на "Хамас“.

JUST IN - Ibrahim Aqil, head of Hezbollah elite unit, killed after Israeli airstrike in Beirut, Lebanon — BILD pic.twitter.com/NscLfxr8aP