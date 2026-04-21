Иран: Няма да приемем преговори със САЩ под натиск

Кога една война е „справедлива"? Сблъсъкът между Тръмп и папата за морала на конфликта с Иран

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Нови преговори между Ливан и Израел в САЩ в четвъртък

И ран няма на приеме преговори със САЩ под натиск. Това заяви иранският главен преговарящ и председател на парламента Мохамад Багер Галибаф, цитиран от "Ройтерс".

"Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да превърне преговорите в подписване на капитулация. Няма да приемем диалог, който да се води в атмосферата на непрекъснати заплахи", написа Галибаф в профила си в X.

Иран отказа нови преговори със САЩ въпреки заплахите на Тръмп

Той добави, че Иран е "готов да демонстрира новото съотношение на силите на бойното поле" и от "две седмици се подготвя за това".

Малко по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа Truth Social, че ще вдигне американската блокада над иранските пристанища, само ако бъде сключено споразумение с Иран.

"БЛОКАДАТА, която няма да вдигнем, докато не бъде сключено СПОРАЗУМЕНИЕ, напълно унищожава Иран. Те губят 500 милиона долара на ден, цифра, която е непосилна за тях дори в краткосрочен план", написа Тръмп в изявление, в което остро критикува отразяването на конфликта от страна на американските медии.

Доналд Тръмп: Не бързам да преговарям с Иран

Преди това американският държавен глава заяви, че според него ядреното споразумение, което САЩ в момента договарят с Иран, ще бъде по-добро от международното споразумение от 2015 г. за ограничаване на ядрената програма на Техеран, отбелязва "Ройтерс".

Иран е готов да преговаря със САЩ, но не под „максимален натиск“

"СПОРАЗУМЕНИЕТО, което ще сключим с Иран, ще бъде МНОГО ПО-ДОБРО от Съвместният всеобхватен план за действие, по-известно като иранската ядрена сделка", написа Тръмп в публикация в Truth Social, след като демократите и някои ядрени експерти изразиха безпокойство, че той прибързва с преговорите по една изключително сложна тема.