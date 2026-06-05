България

Ива Петрова: Необяснимо забавяне на процедури в АЕЦ "Козлодуй"

По темата за "Боташ" министърът каза, че искрено се надява "Булгаргаз" да сключи по-добър договор

5 юни 2026, 21:15
Ива Петрова: Необяснимо забавяне на процедури в АЕЦ "Козлодуй"
Източник: БГНЕС

"Преди година и половина въведохме изменение в Закона за енергетиката и ВЕИ нови субекти като енергийни общности, произвеждащи потребители, във връзка с тези нови участници имаме дълъг път по отношение на регулаторната рамка".

Това заяви пред БНТ министърът на енергетиката Ива Петрова. 

"Има доста проблеми с дружествата в системата, това което установихме е, че има доста спорни управленски практики. Това означава начина, по който е правен контролът върху дружествата. Някакви особени решения за например оценка на земя за 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй", надценените земи. Това се завърта около критичен проект за ядрена централа около една компания, която трябва да има ясен модел на управление, за да не се компрометира проекта още от самата му подготовка", посочи Петрова.

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"Установихме практики, които са довели до рискове по процесите по осъществяване на ремонтите на критичната инфраструктура, необяснимо забавяне на процедури в АЕЦ. Голяма палитра от проблеми и затова възложих одит на БЕХ, "Марица Изток" също. Смених борда на БЕХ за да имаме управление, на което имаме доверие и специалисти с адекватен профил и балансиран опит", заяви Петрова. 

"При 7 и 8 блок в момента върви подготовката на проекта, има проект, има договор с инженеринг, в момента върви искане за удължаване на този договор. Работи се върху финансовия модел. Притеснява ме, че се запознах с работния вариант на финансовия модел и имам много въпроси, сега чакаме отговори от дружеството", подчерта Ива Петрова.  

"Повече от 1 млрд. е оценката на средствата, които са обвързани с БЕХ реформата, това е ваденето на ТЕЦ „Марица Изток – 2“ и на Мини „Марица Изток“ от структурата на БЕХ", каза Петрова.

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По темата за "Боташ" министърът каза, че искрено се надява "Булгаргаз" да сключи по-добър договор.

"Аз трябва да създам политическата среда, за да се разберат компаниите. Мога да потвърдя, че има голямо разбиране от страна на Турция, те са се доказали като надежден партньор и сме се разбрали в кратък срок дружествата да предоговорят договора", каза Петрова.

"Този договор дава перспектива пред Булгаргаз и то в 2 направления – той е важен за сигурността на газовите доставки, второ, това е развитие на пазара, това е възможност. Искам да предоговорим параметрите като запазим възможността този договор да се ползва за сигурност на доставките и за възможност за развитите", добави Ива Петрова.

Източник: БНТ    
енергетика Ива Петрова АЕЦ Козлодуй
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