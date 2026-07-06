Нападение с нож в Централна Франция: Има ранени, нападателят е прострелян

М ъж, въоръжен с нож, нападна няколко души в град Клермон-Феран в Централна Франция, а след това се нахвърли и срещу полицейски служител, опитал се да го задържи. Нападателят беше прострелян от друг полицай и арестуван, съобщи "Франс прес", позовавайки се на местните власти.

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По данни на прокуратурата извършителят е 34-годишен судански гражданин, който вече е познат на органите на реда. Той е бил осъждан в Клермон-Феран за прояви на насилие, неподчинение на полицията, отправяне на смъртни заплахи и други нарушения на обществения ред.

От полицията допълват, че мъжът е преминавал и психиатрично лечение.

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Нападнал и полицай при опита за арест

Главният прокурор на Клермон-Феран Ерик Серфас обясни, че инцидентът е започнал, след като мъжът нападнал с нож няколко души на обществено място.

При опита на полицията да го задържи той се нахвърлил с нож и срещу един от униформените. Тогава друг служител от същия екип използвал служебното си оръжие и прострелял нападателя, който бил ранен и впоследствие задържан.

Към момента властите не съобщават колко тежко са пострадали нападнатите хора, нито какво е състоянието на извършителя. Разследването продължава.

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Няма данни за терористичен мотив

„На този етап няма доказателства, които да предполагат терористичен мотив за действията“, заяви главният прокурор Ерик Серфас.

Разследващите работят по изясняване на обстоятелствата около нападението, включително дали психичното състояние на извършителя е изиграло роля за случилото се.

Район с проблеми с престъпността

Нападението е извършено в квартал на Клермон-Феран, където през 2025 г. избухнаха протести заради влошената сигурност. Жителите от години се оплакват от нарастващо улично насилие, трафик на наркотици и злоупотреба с алкохол на обществени места.

Според "Франс прес" през последните години Клермон-Феран е изправен пред безпрецедентна за града вълна от престъпления и разчистване на сметки, свързани с наркотрафика. Именно заради това властите засилиха полицейското присъствие в някои от най-проблемните квартали.

Разследването на нападението продължава, като полицията установява всички обстоятелства около инцидента и мотивите на извършителя.