Парите ни

Заплатите растат, но инфлацията ги обезсмисля

Средната брутна заплата през март достига 1475 евро, докато инфлацията през май остава 6,9%

Маргарита Костадинова

6 юли 2026, 10:16
Заплатите растат, но инфлацията ги обезсмисля
Източник: iStock

Заплатите в България продължават да растат с двуцифрен темп, но усещането за по-високи доходи остава под натиск заради инфлацията, поскъпването на жилищата и по-високите разходи за труд. Това показват последните официални данни на Националния статистически институт.

Средната брутна месечна работна заплата през март 2026 г. достига 1475 евро. За сравнение, през януари тя е била 1381 евро, а през февруари — 1365 евро. Средно за първото тримесечие възнаграждението е 1407 евро.

На годишна база средната месечна заплата нараства с 12,7% спрямо първото тримесечие на 2025 г. Ръстът е по-висок в обществения сектор, където увеличението е 15,3%, докато в частния сектор заплатите се повишават с 11,8%.

България е с най-висок ръст на реалните заплати в Европа

Най-високи остават възнагражденията в сектора „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, където средната заплата за първото тримесечие е 3176 евро. Следват финансовите и застрахователните дейности с 2226 евро и производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газ с 2060 евро.

Разликата между секторите обаче остава сериозна. Най-нископлатени са работещите в хотелиерството и ресторантьорството — със средна заплата от 870 евро. Това означава, че средното възнаграждение в най-високоплатения сектор е над 3,6 пъти по-голямо.

Любопитно е, че най-силен годишен ръст на заплатите е отчетен не в IT сектора, а в селското, горското и рибното стопанство — с 21,1%. Следват производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газ с 19,1% и „Други дейности“ с 18,9%.

По-високите заплати се виждат и при разходите на работодателите. През първото тримесечие на 2026 г. общите разходи за труд за един отработен час нарастват с 13,4% спрямо същия период на предходната година. Увеличението е 14,1% в индустрията и 12,5% в услугите.

За домакинствата обаче картината не е еднозначна. Годишната инфлация през май 2026 г. е 6,9%, макар че на месечна база цените остават без промяна. Това означава, че доходите растат по-бързо от официалната годишна инфлация, но част от увеличението се поглъща от по-високите цени на стоки и услуги.

Обрат при доходите: България напусна последното място по реален стандарт в ЕС

В същото време потреблението остава активно. Оборотът в търговията на дребно през април 2026 г. нараства със 7,4% спрямо април 2025 г. Увеличение има при всички големи групи — нехранителни стоки, автомобилни горива и хранителни стоки.

Източник: iStock

На другия полюс е промишлеността. През април календарно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 4,1% спрямо същия месец на 2025 г. Най-силен е спадът в добивната промишленост — 33,8%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ понижението е 13,9%.

Строителството обаче продължава да расте. През април строителната продукция се увеличава с 6,6% на годишна база, като най-силен ръст има при строителството на сгради — 12,5%.

Цените на жилищата също остават под сериозен натиск нагоре. През първото тримесечие на 2026 г. те са с 14,8% по-високи спрямо същия период на предходната година. Това е един от показателите, които обясняват защо въпреки ръста на заплатите усещането за достъпност при покупка на имот не се подобрява за всички домакинства.

Кредитната активност също остава висока. Кредитите за домакинствата нарастват с 20,8% на годишна база, а тези за нефинансовите предприятия — с 11,9%. Това показва, че въпреки по-високите цени и разходи, домакинствата и бизнесът продължават активно да използват банково финансиране.

Общата картина е на икономика с растящи доходи и активно потребление, но и с ясни напрежения — спад в промишленото производство, високи жилищни цени, силен кредитен растеж и разходи за труд, които се увеличават бързо. Затова добрата новина за по-високите заплати идва с важно уточнение: реалното усещане за стандарт зависи не само от фиша за заплата, а и от цените, кредитите, жилищата и ежедневните разходи.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: НСИ    
Заплати Инфлация Цени на жилища Разходи за труд Потребление Промишлено производство Строителство Стандарт на живот
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Челен сблъсък край Добрич: Седем души са пострадали, сред тях и деца

Челен сблъсък край Добрич: Седем души са пострадали, сред тях и деца

Краят на златния сън в Монако: Писмо-бомба и брутални убийства взривиха рая на милиардерите

Краят на златния сън в Монако: Писмо-бомба и брутални убийства взривиха рая на милиардерите

Иран изпраща демонстративно послание към Тръмп с погребението на убития върховен лидер Али Хаменей

Иран изпраща демонстративно послание към Тръмп с погребението на убития върховен лидер Али Хаменей

Разплаканият Роналдо вдигна фланелката на покойния Жота след драма на Мондиала, съдбовно съвпадение смрази Португалия

Разплаканият Роналдо вдигна фланелката на покойния Жота след драма на Мондиала, съдбовно съвпадение смрази Португалия

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
Видеокамерите: какво се променя и кои нови системи стават задължителни

Видеокамерите: какво се променя и кои нови системи стават задължителни

carmarket.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 3 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 3 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 3 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обрат в кралската драма: Принц Хари се завръща в Бъкингамския дворец, но Меган и децата остават под въпрос

Обрат в кралската драма: Принц Хари се завръща в Бъкингамския дворец, но Меган и децата остават под въпрос

Свят Преди 15 минути

Херцогът на Съсекс прие официална покана да отседне в кралския дом тази седмица. Завръщането му в Лондон обаче е белязано от остри спорове за сигурността и неяснота дали крал Чарлз ще успее да види внуците си след 4 години раздяла

<p>По-умен от телефона ви и на цената на Dacia: Тествахме SUV-а, с който Китай започва голямото преструктуриране у нас</p>

Geely Cityray променя нагласите (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 29 минути

Предлага всичко, което очакваш от един семеен SUV, а мястото на втория ред седалки е безпрецедентно голямо за сегмента, опаковано в много атрактивен дизайн и предложено на супер достъпна цена

Coca-Cola The Voice Турнето 2026 носи Hype the Vibe енергията във Варна на 15 юли

Coca-Cola The Voice Турнето 2026 носи Hype the Vibe енергията във Варна на 15 юли

Любопитно Преди 48 минути

Специален гост на концерта в града ще бъде Боро Първи

„Невъзможното“ се случи: Ерлинг Холанд помля Бразилия с "викингските си рога"

„Невъзможното“ се случи: Ерлинг Холанд помля Бразилия с "викингските си рога"

Свят Преди 58 минути

Освен историческия успех на терена, феновете впечатлиха света с превърналото се във феномен „викингско гребане“.

6-годишно дете и майка му са в болница след тежка катастрофа на пътя Бургас - Варна

6-годишно дете и майка му са в болница след тежка катастрофа на пътя Бургас - Варна

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в събота сутринта в района на село Баня

Вълна от бомбени заплахи в страната: Евакуираха съдилища, прокуратури и институции

Вълна от бомбени заплахи в страната: Евакуираха съдилища, прокуратури и институции

България Преди 1 час

Сигнали за взривни устройства бяха получени в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч и Костинброд

Автобус с пътници е пламнал на АМ „Тракия“

Автобус с пътници е пламнал на АМ „Тракия“

България Преди 1 час

Инцидентът е станал рано тази сутрин

Сгъваемият iPhone е почти готов, ще стартира смело

Сгъваемият iPhone е почти готов, ще стартира смело

Технологии Преди 1 час

Според известния анализатор Минг-чи Куо, Apple е практически готова със своя първи сгъваем смартфон. Той може да бъде представен през септември т.г., като ще е на пазара в рамките на годината и с доста амбициозно производство

<p>Напрежение след масов бой в Асеновград</p>

Напрежение след масов бой в Асеновград, полицията засили присъствието в района

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал малко след полунощ

Нападение с нож в Централна Франция: Има ранени, нападателят е прострелян

Нападение с нож в Централна Франция: Има ранени, нападателят е прострелян

Свят Преди 2 часа

34-годишният мъж е нападнал няколко души в Клермон-Феран, а след това се е нахвърлил и срещу полицай, прокуратурата не открива данни за терористичен мотив

5 популярни здравословни съвета, които всъщност ни вредят

5 популярни здравословни съвета, които всъщност ни вредят

Любопитно Преди 2 часа

Критичното мислене е толкова важно за здравето, колкото правилното хранене и спортът. Популярни в миналото правила се оказаха научно необосновани, а в някои случаи – и опасни. Лекари и диетолози развенчават пет от най-големите заблуди

Шофьор предложи 1000 евро подкуп на полицаи на АМ „Тракия“, отказал тест за алкохол

Шофьор предложи 1000 евро подкуп на полицаи на АМ „Тракия“, отказал тест за алкохол

България Преди 2 часа

36-годишният мъж от Самоков бил спрян за рутинна проверка край Карнобат

Снимката е илюстративна

Екстремен риск от пожари в Гърция, Крит е сред най-застрашените райони

Свят Преди 3 часа

Властите предупреждават за много висок риск от възникване на огнища на Крит, Хиос, Самос и Икария

Огнен ад в Южна Франция: Евакуираха близо 5000 души заради мащабен горски пожар

Огнен ад в Южна Франция: Евакуираха близо 5000 души заради мащабен горски пожар

Свят Преди 3 часа

Огънят обхвана над 1600 хектара в департамента Източни Пиренеи

<p>Имен ден днес празнуват хората, чието име значи &quot;силен&quot;</p>

Почитаме велик светец, надарен със силата да изцерява болни

Любопитно Преди 3 часа

На 6 юли църквата почита паметта на преподобния Сисой Велики

Среднощен кошмар в Киев: Жертви и ранени след масирана руска атака

Среднощен кошмар в Киев: Жертви и ранени след масирана руска атака

Свят Преди 4 часа

Русия атакува украинската столица с дронове и балистични ракети, има поражения по жилищни сгради и пожари в няколко района на града

Всичко от днес

От мрежата

10 често срещани здравословни проблема при Помераните

dogsandcats.bg

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg
1

Юлска жега и гръмотевични бури

sinoptik.bg
1

Спасиха лисица в горнооряховско училище

sinoptik.bg

Фрида Кало - жената, превърнала болката в изкуство

Edna.bg

„Ти си моят дом“: Михаела Маринова показа лицето на годеника си с най-личното си признание досега

Edna.bg

Неймар към вратаря на Норвегия: Идиот

Gong.bg

Принцеса прегръща Халанд в съблекалнята (ВИДЕО)

Gong.bg

Вълна от сигнали за бомби в съдилища, администрации и болници в страната (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Юлска жега и гръмотевични бури

Nova.bg