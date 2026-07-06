Скрити увреждания от хроничния стрес: Как умът ви може да разболее тялото ви

П остоянният фокус върху перфектния живот и безкрайните крайни срокове ни принуждават да игнорираме сигналите на тялото си. Но когато психиката ни вече не може да се справи с напрежението, се появява физическата болка.

Катерина Ханоха, психиатър в Центъра за ментално възстановяване „Незламна“, ръководен от Фондация „Маша“, обяснява точно как хроничният стрес разрушава тялото ни отвътре и защо резултатите от изследванията често са нормални, дори когато всъщност не се чувстваме добре.

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Болката е реална, но причината е в главата

Много от нас са се намирали в ситуация, в която имат усещането, че телата им буквално се разпадат, но лекарите просто свиват рамене.

„Понякога човек прекарва години в лечение на главоболие, стомашни проблеми, сърцебиене или други симптоми, но медицинските изследвания не показват сериозни отклонения. Болката в такива ситуации е съвсем реална, но може да е предизвикана от реакцията на тялото към продължителен психологически и емоционален стрес“, обяснява Катерина Ханоха.

Това не е нито плод на въображението, нито симулация. То е класическа проява на психосоматика (влиянието на психологическите фактори върху появата на физически заболявания), при която неизразените емоции и тревожност се трансформират в много реален физически дискомфорт.

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Как стресът нарушава биологичните настройки

Телата ни са създадени да се справят с кратки изблици на опасност, но изобщо не са подготвени да живеят в състояние на тревожност месеци наред.

„Когато нервната система работи на предела си дълго време, тялото започва да реагира физически: нивата на хормоните на стреса се повишават, а функционирането на мускулите, сърцето и храносмилателната система се променя“, казва експертът.

Тя ни напомня, че ако не си дадем почивка, системата се срива.

„Ако стресът продължи с месеци, тялото постепенно започва да изпраща сигнали чрез дискомфорт или болка“, обяснява Катерина Ханоха.

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Четири основни мишени в нашето тяло

Хроничната тревожност се отразява пагубно на най-уязвимите системи в тялото. Психолозите и лекарите идентифицират няколко основни зони на въздействие:

Стомашно-чревен тракт

Нашите черва често са наричани втория мозък, поради което те първи поемат удара.

„Храносмилателната система реагира много чувствително на това. Стресът може да причини гадене, диария, болки в стомаха или проблеми с апетита“, добавя специалистът.

Вместо да търсим причината в емоционалното си състояние, ние купуваме поредната опаковка хапчета за храносмилане.

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„В такива случаи хората често лекуват само стомаха си, въпреки че истинският тригер е постоянната тревожност“, подчертава психиатърът.

Мускулно напрежение и хронична болка

Помислете как изглежда човек, когато се страхува от нещо или е изключително нервен – той се напряга целият.

„Мускулното напрежение също е честа реакция. Под въздействието на стрес тялото автоматично се подготвя да се защитава, така че раменете, шията и челюстта се напрягат“, казва Катерина Ханоха.

Когато това състояние стане хронично, то води до сериозни последици за ежедневното благополучие.

„Ако това продължи дълго време, могат да се развият мускулно напрежение, главоболие или проблеми с гърба“, допълва експертът.

Сърце и дишане

Дори електрокардиограмата ви да е перфектна, стресът може да имитира тежки сърдечни заболявания.

„Стресът влияе и на сърдечния ви ритъм. Може да изпитате ускорен пулс, неравномерен ритъм, задух или стягане в гърдите, дори когато сърцето ви е физически здраво“, обяснява специалистът.

Имунна защита

Когато всичките ви ресурси са насочени към борба с въображаем враг в главата ви, не остава енергия за защита срещу реални вируси.

„Освен това имунната система често страда в това състояние, тъй като защитните механизми отслабват, което кара човека да боледува по-често и да се възстановява по-бавно“, добавя психиатърът.

Какво да направите по въпроса: План за възстановяване стъпка по стъпка

Психосоматичните проблеми не са причина да се отхвърли традиционната медицина. Първата стъпка винаги трябва да бъде рационална.

„Разбира се, когато се появят такива симптоми, първото нещо, което трябва да направите, е да преминете медицински преглед, за да се изключат физически причини“, казва Катерина Ханоха.

Ако медицинските изследвания не показват отклонения, трябва незабавно да преместите фокуса си върху вашия начин на живот и психическо състояние.

„Но ако резултатите от изследванията ви са нормални и симптомите продължават, е важно да обърнете внимание и на нивата си на стрес“, съветва експертът.

За да възстановите баланса, не е задължително радикално да променяте целия си живот; струва си да започнете с основните неща:

Преразглеждане на дневното ви разписание

Осигуряване на достатъчно качествен сън

Вземане на редовни почивки през целия ден

Търсене на подкрепа от специалист по психично здраве

„Тялото не може просто така да си измисля симптоми – то може да ни „говори“ чрез тези сигнали“, казва Катерина Ханоха.

Научете се да слушате шепота на тялото си, независимо дали се проявява като лека умора или дискомфорт, за да не се налага да лекувате сериозни хронични последици по-късно.