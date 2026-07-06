6-годишно дете и майка му са в болница след тежка катастрофа на пътя Бургас - Варна

6-годишно момиче и майка ѝ са настанени в областната болница в Бургас след тежка катастрофа на пътя Бургас–Варна, съобщават от МВР.

Инцидентът е станал в събота сутринта в района на село Баня. По първоначални данни лек автомобил, управляван от 36-годишен румънски гражданин, баща на детето, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил челно в правилно движеща се кола, шофирана от 60-годишен украински гражданин.

При катастрофата най-тежко пострадали са съпругата на водача и тяхната 6-годишна дъщеря. Жената е със счупено ребро, а детето – със счупена ключица. И двете са транспортирани и настанени за лечение в УМБАЛ – Бургас.

Причините за инцидента се изясняват.

През уикенда в Бургаска област са установени петима шофьори, управлявали след употреба на алкохол. Най-сериозният случай е на 42-годишен мъж от Варна, спрян в Синеморец с 2,70 промила алкохол в кръвта.

Освен това трима водачи са задържани за 24 часа след положителни проби за употреба на наркотични вещества.

От полицията напомнят, че засиленият контрол по пътищата продължава с цел ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия.