Яйце, авокадо или котидж сирене: Кой е истинският шампион по съдържание на протеин

П ротеините са основният градивен елемент на нашето тяло – те са жизненоважни за възстановяването на мускулите, поддържането на имунитета и усещането за ситост. Когато става въпрос за здравословно хранене, три продукта редовно попадат в списъците с суперхрани: яйцата, авокадото и котидж сиренето. Но кой от тях всъщност осигурява най-голямо количество белтъчини за вашето меню? Разглеждаме цифрите и фактите в детайли.

В съвременния свят, обсебен от фитнеса и балансираното хранене, изборът на правилните източници на протеин е по-важен от всякога. Нека сравним три от най-популярните хранителни продукти, за да разберем каква е реалната им хранителна стойност.

1. Котидж сирене – Скритият фаворит

Котидж сиренето често остава в сянката на по-популярните фитнес храни, но то е истинска протеинова бомба. То съдържа изключително високо количество казеин – млечен протеин, който се усвоява бавно от организма и осигурява постоянен приток на аминокиселини (което го прави идеално за хапване вечер).

Съдържание на протеин: В 100 грама котидж сирене се съдържат впечатляващите 11 до 12 грама протеин.

Допълнителни ползи: То е изключително богато на калций, който е важен за здравината на костите, и има сравнително ниско съдържание на калории. Неговата специфична зърнеста текстура го прави засищащо и чудесно за директна консумация или добавки към салати.

2. Яйцата – Златният стандарт

Яйцата традиционно се смятат за най-добрия източник на висококачествен протеин. Причината е, че те съдържат всички девет незаменими аминокиселини, които тялото ни не може да произведе само. Техният протеин се усвоява изключително лесно и ефективно от човешкия организъм.

Съдържание на протеин: Едно средно голямо сварено яйце (около 50 грама) осигурява около 6 грама протеин. Това означава, че в 100 грама яйца има близо 12-13 грама белтъчини.

Допълнителни ползи: Освен чист протеин, яйцата са заредени с витамини от групата B, витамин D, холин (важен за мозъка) и здравословни мазнини, намиращи се в жълтъка.

3. Авокадото – Зеленият мит

Авокадото безспорно е любимец на здравословния начин на живот и неизменна част от всяка модерна закуска. По отношение на протеините обаче, около него има сериозно объркване. Авокадото е плод и като такъв неговият хранителен профил е съвсем различен.

Съдържание на протеин: В 100 грама авокадо се съдържат едва около 2 грама протеин.

Допълнителни ползи: Макар да губи протеиновата битка, авокадото е незаменимо по друга причина. То е един от най-добрите източници на мононенаситени (здравословни) мазнини, фибри, калий и витамин Е. То е страхотно за сърцето, но не и за изграждане на мускули.

Крайната равносметка: Кой печели?

Ако търсите максимално количество протеин на 100 грама продукт, яйцата и котидж сиренето споделят първото място, като изпреварват авокадото в пъти.

Котидж сиренето дава леко предимство, ако искате да си набавите голямо количество протеин с по-бавно усвояване през деня или нощта. Яйцата остават най-добрият избор за бърза закуска заради перфектния си аминокиселинен профил. Авокадото пък е чудесно допълнение към тях, но за да си набавите полезни мазнини, а не белтъчини. За перфектен баланс, най-доброто решение е да комбинирате храните в чинията си.