България

Шофьор предложи 1000 евро подкуп на полицаи на АМ „Тракия“, отказал тест за алкохол

36-годишният мъж от Самоков бил спрян за рутинна проверка край Карнобат

Василена Василева Василена Василева

6 юли 2026, 08:52
Шофьор предложи 1000 евро подкуп на полицаи на АМ „Тракия“, отказал тест за алкохол
Източник: БТА

36-годишен шофьор беше задържан, след като направил опит да подкупи полицейски служители на автомагистрала „Тракия“, за да избегне проверка за употреба на алкохол, съобщиха от полицията.

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Случаят е от 4 юли, около 7:30 часа, в района на 325-ия километър на магистралата в посока Бургас. По време на рутинен контрол служители на Районното управление в Карнобат спрели за проверка лек автомобил с кюстендилска регистрация, управляван от 36-годишен мъж от Самоков.

Според информацията на МВР водачът отказал да бъде изпробван с техническо средство за употреба на алкохол. Малко след това той извадил пачка с банкноти и предложил на двамата полицейски служители по 500 евро, или общо 1000 евро, за да не бъде тестван и да продължи пътя си.

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Униформените отказали подкупа и незабавно предприели действия по задържането на мъжа.

По случая е образувано досъдебно производство, а шофьорът е задържан за срок до 24 часа.

Предлагането на подкуп на длъжностно лице е престъпление по Наказателния кодекс и се наказва с лишаване от свобода и глоба. Независимо дали подкупът е приет, самото му предлагане представлява основание за наказателно преследване.

Отказът на водач да бъде изпробван с дрегер също води до тежки административни последици съгласно Закона за движението по пътищата. Те включват висока глоба, отнемане на свидетелството за управление за продължителен срок и налагане на допълнителни санкции.

Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата.

Редактор: Василена Василева
Източник: МВР    
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