Свят

Иран и Оман напредват към споразумение за Ормузкия проток

Техеран и Маскат са постигнали разбирателство за маршрута за корабоплаване, но ключови детайли все още се уточняват

Василена Василева Василена Василева

6 август 2026, 14:02
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И ран и Оман са постигнали разбирателство по географските параметри на маршрута за корабоплаване през стратегическия Ормузки проток, а съвместно изявление между двете страни е в последен етап на подготовка. Това съобщи говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от "Ройтерс".

Иран и Оман работят по план за отваряне на Ормузкия проток

По думите му документът ще бъде финализиран, ако в процеса не се намесят трети страни.

„Двете страни постигнаха взаимно разбирателство относно географските параметри на обсъждания маршрут“, заяви Багаи, като определи преговорите между Техеран и Маскат като „професионални“ и „напредващи“.

Той подчерта, че макар разговорите да се развиват положително, евентуалното споразумение само по себе си няма да гарантира сигурността на корабоплаването през един от най-важните морски коридори в света.

Иран и Оман са близо до споразумение за нов маршрут през Ормузкия проток

  • Иран може да получи по-голям контрол

Според високопоставен ирански източник и двама регионални представители, цитирани от Ройтерс, обсъжданото споразумение би дало на Техеран по-голям контрол върху корабите, които навлизат в Персийския залив през Ормузкия проток.

Източниците определят това като една от най-съществените отстъпки, правени досега в полза на Иран по отношение на стратегическия воден път.

В същото време те подчертават, че въпреки постигнатия напредък, все още има редица важни въпроси, които трябва да бъдат уточнени, преди да бъде подписано окончателно споразумение.

Иран и Оман се разбраха за нов маршрут през Ормузкия проток

  • Твърденията на Тръмп

Регионалните източници отхвърлят и изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че сделката за отварянето на Ормузкия проток е практически договорена.

Според тях подобни оценки са преждевременни, тъй като преговорите продължават и ключови детайли все още не са изчистени.

Иран: САЩ не участват в преговорите за Ормузкия проток, движението остава блокирано

  • Защо Ормузкият проток е толкова важен

Ормузкият проток е един от най-стратегическите морски маршрути в света. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море, като през него ежедневно преминава значителна част от световния износ на петрол и втечнен природен газ.

През последните месеци районът неведнъж се превърна в арена на напрежение заради конфликта между Израел и Иран, както и след серия инциденти с търговски кораби. Това породи опасения за евентуално затваряне или ограничаване на корабоплаването, което би могло да доведе до сериозни сътресения на международните енергийни пазари.

Именно затова развитието на преговорите между Техеран и Маскат се следи внимателно от международната общност и от участниците в световната търговия.

Редактор: Василена Василева
Източник: Валерия Динкова, БТА    
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