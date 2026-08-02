Иран и Оман са близо до споразумение за нов маршрут през Ормузкия проток

И ранското министерство на външните работи обяви, че страната е на прага на постигане на споразумение с Оман за определяне на нов маршрут за преминаване на кораби през Ормузкия проток.

Информационната агенция Франс прес предава думите на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, който в интервю за държавната телевизия разкрива подробности за напредъка в преговорите: „Ние сме на път да постигнем споразумение за маршрут, който е приемлив за двете страни - нито северния маршрут, нито южния маршрут, като се спазват суверенните права на всяка страна и се гарантират нашите национални интереси и нашата сигурност.“

Iran's FM Spox. Esmail Baghaei:



The future management of the Strait of Hormuz will be carried out by Iran in consultation with Oman. pic.twitter.com/QGt8cD1SzI — Clash Report (@clashreport) August 2, 2026

Стратегическо значение на морския коридор

Ормузкият проток е сред най-критичните геополитически и търговски артерии в света, през която преминава основна част от глобалния транзит на суров петрол и втечнен природен газ.

Очаква се договарянето на новия компромисен маршрут между Техеран и Маскат да спомогне за намаляване на напрежението в регионалните води, осигурявайки по-висока безопасност за корабоплаването при зачитане на правата на двете крайбрежни държави.