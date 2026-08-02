Свят

Иран и Оман са близо до споразумение за нов маршрут през Ормузкия проток

Двете държави договарят компромисно трасе в стратегическия проток, което да гарантира сигурността и суверенитета им

Стела Христова Стела Христова

2 август 2026, 21:47
Иран и Оман са близо до споразумение за нов маршрут през Ормузкия проток
Източник: БТА

И ранското министерство на външните работи обяви, че страната е на прага на постигане на споразумение с Оман за определяне на нов маршрут за преминаване на кораби през Ормузкия проток.

Информационната агенция Франс прес предава думите на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, който в интервю за държавната телевизия разкрива подробности за напредъка в преговорите: „Ние сме на път да постигнем споразумение за маршрут, който е приемлив за двете страни - нито северния маршрут, нито южния маршрут, като се спазват суверенните права на всяка страна и се гарантират нашите национални интереси и нашата сигурност.“

  • Стратегическо значение на морския коридор

Ормузкият проток е сред най-критичните геополитически и търговски артерии в света, през която преминава основна част от глобалния транзит на суров петрол и втечнен природен газ.

Очаква се договарянето на новия компромисен маршрут между Техеран и Маскат да спомогне за намаляване на напрежението в регионалните води, осигурявайки по-висока безопасност за корабоплаването при зачитане на правата на двете крайбрежни държави.

Редактор: Стела Христова
Източник: Божидар Захариев/БТА    
Иран Оман Ормузки проток корабоплаване морски маршрут геополитика споразумение
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