Почина човекът, който скочи от ръба на Космоса

А встриецът Феликс Баумгартнер, който се осмели да скочи от ръба на космоса през 2012 г., е починал, след като е загубил съзнание, докато е летял с парапланер в Италия, съобщиха световните медии, включително английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

56-годишният австрийски спортист е загубил живота си около 16 ч. в четвъртък в Порто Сант'Елпидио, регион Марке, докато е летял с моторен парапланер. Според италианските местни медии мъжът, известен още като „Безстрашният Феликс“, се е чувствал зле преди да направи скока.

Малко по-късно той е загубил контрол над летателния си апарат.

Смята се, че Баумгартнер е получил сърдечен арест във въздуха.

Австрийският шампион се е спуснал рязко на земята и се твърди, че се е блъснал в дървена конструкция близо до оживения басейн на къмпинга Le Mimose.

