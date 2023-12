Индийски боен кораб е прихванал отвлечения „Руен“

И ндийски военноморски кораб, специално разгърнат за антипиратски патрул, успешно е прехванал отвлечения български товарен кораб „Руен“ в ранните часове на 16 декември, съобщи индийския военен флот, на който се позовава „Таймс оф Индия“.

Преди това бе съобщено, че индийски военен самолет е летял над кораба след отвличането му.

Индия следи отблизо ситуацията с отвлечения наш кораб „Руен“

Реагирайки бързо на развиващата се ситуация, индийският флот насочи своя военноморски патрулен самолет, който извършва наблюдение в зона и нейния военен кораб в патрул срещу пиратството в Аденския залив, за да локализират и помогнат на „Руен“, се казва в изявление на индийския флот.

Responding to distress signal from the Maltese vessel, Indian warship diverted its anti-piracy patrol towards the cargo carrier MV Ruen as Indian Navy closely monitors the hijacking of the ship in the Arabian Seahttps://t.co/ULB1QwkKNA#IndianNavy #MVRuen #ArabianSea #Hijack… pic.twitter.com/0o5FTUf5ee