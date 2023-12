Индия следи отблизо ситуацията с отвлечения наш кораб „Руен“

И ндийският флот следи отблизо развиваща се ситуация с отвличане на българския кораб „Руен“, който сега се насочва към бреговата линия на Сомалия, съобщи индийската телевизия NDTV.

БМФ с позиция за похитения кораб "Руен"

Корабът плава под малтийски флаг, българи са 9 моряци от екипажа му, сред който има също моряци от Ангола и Мианмор. Плавателният съд бе отвлечен в Арабско море.

#IndianNavy's Mission Deployed platforms respond to #hijacking in the #ArabianSea#MayDay msg from Malta Flagged Vessel MV Ruen on @UK_MTO portal - boarding by unknown personnel



Indian Naval Maritime Patrol Aircraft & warship on #AntiPiracy patrol immediately diverted@EUNAVFOR pic.twitter.com/mtXqjytSfF