Индийското външно министерство: Ударите в Пакистан бяха насочени срещу терористични лагери

В оенните удари на Индия срещу Пакистан са били насочени срещу "терористични лагери", които са служели като центрове за набор на бойци и плацдарми, като в тях е имало складирани оръжия и съоръжения за военна подготовка, твърдят индийските военни, цитирани от Ройтерс.

"Разузнаването и наблюдението на базираните в Пакистан терористични модули показаха, че предстоят нови нападение срещу Индия, поради което беше необходимо да се предприемат превантивни удари", заяви главният секретар на индийското външно министерство Викрам Мисри.

Най-малко десет души загинаха, а 48 са ранени, в село Пунч в индийската част на Кашмир (в индийския щат Джаму и Кашмир) при размяната на артилерийски огън между Индия и Пакистан по границата им в оспорвания хималайски регион, отбеляза по-рано днес Франс прес.

🚨🇮🇳 Foreign Secretary Vikram Misri:



"Intelligence showed Pakistan-based terror modules were planning more attacks.



India had a duty to deter and preempt.



This morning’s strikes were measured, non-escalatory, and proportionate—focused solely on dismantling terrorist… pic.twitter.com/10cTVGml9q