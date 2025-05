Тръмп: Отминал е моментът Русия да се върне в Г-7

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че прозорецът пред Русия да се върне отново в Г-7 е затворен в този момент, предаде ДПА. По този начин Тръмп промени позицията си по този въпрос.

Тръмп каза, че моментът за Русия да се върне в Г-7 е отминал и че сега не е подходящото време за това.

⚡'Millions are dying' because of 'foolish decision' to ban Russia from G8, Trump says.



U.S. President Donald Trump on May 6 attributed Russia's invasion of Ukraine to its exclusion from the Group of Eight (G8), now the Group of Seven (G7).https://t.co/kBiBwZa1GX