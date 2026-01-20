Свят

Слон уби 20 души, 300 ловци го гонят с дронове в Индия

Жителите на индийски села спят по покривите, докато слонът убиец вилнее

20 януари 2026, 12:17
Слон уби 20 души, 300 ловци го гонят с дронове в Индия
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Getty Images

Б лизо две дузини души загинаха, а други 15 бяха ранени, след като огромен див мъжки слон вилня в продължение на 10 дни в няколко населени места в Източна Индия. Местните жители са в паника, като според информациите мнозина се катерят по дървета и спят върху покривите на къщите си, за да останат извън обсега на животното.

Мъжкарят нанася първия си удар в първия ден на Новата година, убивайки 35-годишен мъж в село Бандиджари, област Западен Сингбхум. Четири дни по-късно животното убива петима членове на едно и също семейство в близкия град Сован. На следващия ден жертвите се увеличават с още пет в района на Бабария, включително семейна двойка и двете им деца.

Неуловимият убиец
Слонът се движи предимно през нощта и изминава до 40 километра на ден, проваляйки многократните опити на горските служители да го упоят.

Експертите смятат, че животното се намира в състояние на „мъст“ – естествено, но опасно хормонално състояние при мъжките слонове. То се характеризира с огромен скок на тестостерона, който може да продължи седмици или дори месеци. През този период животните стават изключително агресивни, неспокойни и непредсказуеми, като често изминават големи разстояния и атакуват без предупреждение.

Паника в селата
В най-тежко засегнатите села настъпването на нощта носи истински ужас. Жителите отказват да спят по домовете си и вместо това стоят на пост по покривите или в клоните на дърветата, вслушвайки се за звука от рушащи се стени или тежки стъпки, докато слонът обикаля покрай гората.

В мащабната операция по издирването са включени над 300 служители по дивата природа, екипи за проследяване, звена с упойващи пушки и дронове. Местните власти съобщават, че слонът все още не е заловен, тъй като успява да се изплъзне, движейки се бързо през гъстата гора и преминавайки през отдалечени села под прикритието на тъмнината.

Провалени опити за залавяне
Екипите за контрол на животните са направили няколко опита да неутрализират слона с упойващи стрели, но всеки опит е завършвал с неуспех. Огромното животно става все по-раздразнително, което принуждава екипите да прекратяват операциите от страх, че слонът може да се вреже в тълпите, събрали се близо до селата.

Тъй като горите се свиват, а урбанизацията се разраства, слоновете все по-често биват принуждавани да навлизат в човешките селища – тенденция, която води до смъртоносен ръст на сблъсъците между хора и слонове в цяла Индия.

Източник: The Post    
