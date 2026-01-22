„Драконова люлка“ се счупи и рани 14 ученици на панаир в Индия

Г игантска люлка се срути на панаир в град Джабуа, в щата Мадхя Прадеш в Индия. Четиринадесет ученици от местно държавно училище са ранени при инцидента, съобщиха властите, цитирани от IndiaTVNews.

Инцидентът е станал на панаира „Махарадж Но Мело“, разположен близо до Правителственото училище за върхови постижения. Окръжният магистрат Неха Мийна каза, че инцидентът е свързан с „Драконова люлка“, която внезапно се е счупила, докато е била в действие.

Люлката се е срутила, докато се е спускала с висока скорост, причинявайки паника сред посетителите на панаира.

Всичките 14 ранени деца, 13 момичета и едно момче, са ученици от Правителственото училище за върхови постижения. Те са били незабавно откарани в областната болница в Джабуа за лечение. Местни жители и посетители на панаира са помогнали за изваждането на децата от срутената люлка и са съдействали на властите за транспортирането им до болницата.

След като посети ранените деца, окръжният магистрат заяви, че две момичета са получили сериозни наранявания. „Лекарите следят отблизо състоянието им“, каза тя, добавяйки, че и двете могат да бъдат преместени в отделението за интензивно лечение, ако е необходимо.

Районната администрация е започнала разследване на инцидента. Официален екип е изпратен на панаирната площадка, за да проучи как е било разрешено люлката да работи. Магистратът заяви, че ще бъдат предприети строги действия срещу отговорните лица, ако бъдат установени небрежност или нарушения на безопасността.