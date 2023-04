Инцидент в небето: Удар с птица предизвика пожар в двигателя на самолет(ВИДЕО)

У дар с птица е предизвикал пожар в двигателя на самолет малко след излитането му от летище в Охайо, предаде Асошиейтед прес. Самолетът се е върнал обратно, а при инцидента няма пострадали.

An American Airlines flight returned to an airport in Ohio after a possible bird strike, the FAA told @ABC News. https://t.co/GCUDiIxyLD pic.twitter.com/lWBr6Ixrvh