Мистерия: Намериха замръзнал мъж в шасито на самолет

П олицията публикува електронна снимка на неидентифициран мъж, който е открит замръзнал в шасито на самолет.

При разследването на смъртта тази седмица бе установено, че мъжът е починал от хипотермия. Съдебният лекар обаче не можа да потвърди името на мъжа, тъй като въпреки усилията на властите той не беше официално идентифициран.

Съдът разбра, че по това време мъжът не е имал никакви документи за самоличност, а международните и националните усилия да се установи кой е той продължават - повече от година след ужасяващия инцидент. Полицията в Съсекс е издала електронния фиш, след като тялото е открито след пристигането на самолета на северния терминал на Гетуик около 3:30 ч. сутринта на 7 декември 2022 г.

Бил е облечен с тъмна вълнена блуза и долнище тип анцуг, без чорапи и със сандали от пластмаса. Според полицейския доклад пилотът на самолета е заявил, че преди излитането от Гамбия са били извършени подробни проверки на самолета и нищо не е изглеждало "необичайно".

Наземните екипи са били със самолета и пилотът е отбелязал, че е било тъмно. Тази седмица Джоан Андрюс, съдебен лекар за област Западен Съсекс, стигна до заключение за смъртта на мъжа, като доказателствата сочат, че той е влязъл в шасито преди излитането в Гамбия.

"Тъжно е, че той не е могъл да бъде идентифициран и семейството му не е било уведомено. Няма доказателства как се е озовал в самолета, но, за съжаление, той е починал от хипотермия", заяви съдебният лекар.

По-рано полицията в Съсекс публикува електронно изображение на мъжа, за когото се смята, че е бил на около 20-30 години, а информацията е била споделена с властите в западноафриканската страна. Съдебният лекар прекрати разследването, но добави, че то може да бъде възобновено, ако се появи повече информация.

