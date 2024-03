"Дупката избухна върху нас, бях засмукан": Пътник разкрива ужаса на Alaska Airlines

М ъж от Калифорния разкрива как „се животът му е висял на косъм“, докато седял на полет на Alaska Airlines на сантиметри от зейнала дупка, появила се, докато врата излита по време на полет.

Куонг Тран разкрива пред BBC, че предпазният му колан го е спасил, тъй като телефонът, чорапите и обувките му са били засмукани от неконтролирана декомпресия на 16 000 фута височина над Портланд.

„Капитанът каза, че сме преминали 10 000 фута. Тогава дупката избухна върху нас и си спомням, че тялото ми се повдигна нагоре. Тогава цялата ми долна част беше засмукана“

Тран каза, че декомпресията е продължила около 10 или 20 секунди и той описа как се оглеждал в други пътници, които не можели да повярват какво се случва.

„Вероятно за първи път в живота си имах чувството, че нямам контрол върху всичко. Бях в недоумение за цялата ситуация“, разказва Тран.

Той е сред седемте пътници, които са завели дело срещу Boeing, Alaska Airlines и Spirit AeroSystems.

Компаниите отказаха коментар.

Травмирани пътници подават искове срещу "Аляска еърлайнс" (Alaska Airlines) след като през януари взрив направи гигантска дупка в основния салон на самолета, припомня и dailymail.co.uk.

Седем пътници подават иск срещу “Боинг” (Boeing), "Аляска еърлайнс", “Спирит Аеросистемс” (Spirit AeroSystems) и 10 други неназовани лица. Искът е подаден в окръг Кинг в щата Вашингтон.

Daily Mail Online припомня, че злополучният полет е бил на път от Сиатъл за Онтарио, Калифорния.

"Качествено бягство": Кога самолетите Boeing ще летят отново?

Инцидентът изглежда постави началото на поредица от провали в безопасността на “Боинг” през 2024 г. Миналата седмица самолет на “Боинг” загуби колесника си след излитане, смазвайки колите под него.

Сред ищците е и Куонг Тран, който по време на инцидента влезе в заглавията на световните вестници. Телефонът му беше намерен в Орегон. Устройството му беше върнато непокътнато и все още работещо.

Тран е седял на реда зад мястото, където се е появила дупката. В молбата Тран казва, че е усетил турбуленцията от дупката. Обувките и чорапите му били засмукани и той наранил крака си, когато се ударил в седалката пред него.

Клиентите ни - а вероятно и всеки пътник на този полет - претърпяха ненужна травма поради провала на “Боинг”, “Аляска еърлайнс” и “Спирит Аеросистемс” да гарантират, че самолетът е в безопасно и годно за полети състояние - заяви адвокат Тимъти А. Лоранджър.

