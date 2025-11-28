Имунна система: Кои 5 плода ще ви пазят здрави тази зима

Д ори да все още не сте започнали „коледното пазаруване“, вероятно вече сте се сблъскали с лавини от празнични лакомства в супермаркета – огромни кутии с красиво опаковани шоколади и пайове, подредени на една ръка разстояние.

Но зимата не е само сезон на добрата воля и излишните сладкиши, тя е всъщност най-доброто време да се насладите на разнообразие от вкусни плодове, които в момента са в своя пик. Ябълките, крушите и червените боровинки са традиционни плодове, които са в сезон точно сега, заедно с бъз. Според водещ експерт, трябва да ги включваме, както и кутийки с къпини, в пазарските си кошници, вместо калоричните коледни лакомства, които стават все по-трудни за избягване.

Роб Хобсън, регистриран нутриционист и автор на The Low Appetite Cookbook, казва пред Daily Mail: „Празничните вкусотии често са силно преработени, с високо съдържание на захар и нездравословни мазнини и много ниско съдържание на хранителни вещества. И заради текстурата и вкуса им е изключително лесно да се преяде с тях, без дори да го осъзнаваме. Те могат също така да влияят по-силно на нивата на кръвната захар, особено ако се консумират в по-големи количества или без фибри и протеини“.

Но като заменим чипсовете, бисквитките и шоколадите с плодове, все пак ще поддържаме имунната си система с антиоксиданти и ще подпомагаме здравето на червата с доза полезни фибри. Хобсън препоръчва плодовете да се ядат сурови – с изключение на бъза, който е токсичен, ако не е правилно приготвен – и „да оставяте кората, където е възможно, тъй като тя съдържа голяма част от фибрите и антиоксидантите“.

Въпреки това, включването на зимни плодове в приготвено ястие или в комбинация с други пълноценни храни също има ползи. „Пресни, задушени или печени плодове – всички са подходящи“, добавя той. „Комбинирането на плодове с източник на протеин или здравословни мазнини като кисело мляко, ядки или семена може да стабилизира енергията и да направи храненето по-засищащо.

Замразените плодове също са чудесни – идеални за зимни компоти с портокалова кора и канела. Те често се замразяват в пика на зрелост, което означава, че запазват хранителните си вещества и са по-достъпни през зимата“, казва още експертът.

Националната здравна служба на Великобритания препоръчва възрастните да консумират поне пет порции плодове и зеленчуци на ден по 80 г, като една порция е равна на средно голяма ябълка или чаша плодове. Може да ги добавяте и към други ястия, както сладки, така и солени.

