Има ли значение за Близкия изток кой ще бъде начело на САЩ

К ампаниите около задаващите се избори във Вашингтон показват, че отговорът на въпроса дали има значение кой ще е президент на САЩ след ноември, може да е и „да“, и „не“. Зависи от това колко и какво биха променили Доналд Тръмп ако спечели нов мандат и Джо Байдън, ако замени Тръмп като президент.

На пръв поглед темата за Близкия изток като че ли липсва от дебатите в САЩ. През 2020 година, регионът едва е споменаван по време на кампаниите, с изключение на политиката към Иран и сделката между Израел и ОАЕ. Другите дискутирани теми, свързани с Близък изток, са Афганистан и Ирак, и решенията на Тръмп да изтегли голяма част от американските сили. Двете страни са основополагащи за външната политика на Вашингтон през последните почти две десетилетия, след интервенциите през 2001 в Афганистан и 2003 в Ирак. Едно от най-големите предизборни обещания на Тръмп, преди да влезе в Белия дом, беше изтеглянето на войските от т.нар. „вечни войни на САЩ“. Намаляването на войниците обаче е критикувано от Пентагона заради факта, че заплахите за интересите на САЩ продължават да съществуват, въпреки смъртта на над 7000 военнослужещи и поне два трилиона долара, похарчени във войните в Ирак и Афганистан.

За обикновените хора, живеещи в кризисните точки в Близкия изток – от военните зони в Сирия, Йемен и Либия до разбитите държави като Ливан и Ирак, няма голямо значение дали Тръмп или Байдън ще е начело на САЩ. Както администрацията на Тръмп, така и тази, в която участваше Байдън, искат напускане на района за сметка на новите зони на съревнование с Русия и Китай. Но нито Тръмп, нито предшественикът му Барак Обама, успяха да прекратят американското военно присъствие в Близкия изток. Вместо това, американските военновъздушни кампании се засилиха, а американските части са разположени в редица държави.

И все пак, Байдън и Тръмп представляват два различни лагера, които предоставят и различно бъдеще за политическия елит в региона – особено за Израел и арабските монархии в Персийския залив. Всички те приветстваха Тръмп, докато вървеше към върха и стартира кампанията си за т.нар. „максимален натиск“ върху Иран. Тръмп също така има подход към израелско-палестинския мирен процес, който благоприятства интересите на израелската десница и в частност на премиера Бенямин Нетаняху. Въпреки че действията на Тръмп предизвикаха възмущение от страна на палестинците, те бяха посрещнати с мълчание от арабските лидери, които виждат потенциални печеливши позиции вследствие на приятелството с Израел и САЩ.

Тръмп и съюзниците му твърдят, че администрацията е постигнала повече в рамките на няколко години в Близкия изток, отколкото предшествениците за десетилетия. Това включва споразуменията за нормализиране на отношенията между Израел, ОАЕ и Бахрейн, постигнати с посредничеството на Белия дом. Социологическите проучвания сочат, че мнозинството израелски предпочитат Тръмп пред Байдън – за сметка на това, близо 90% от арабските онлайн дискусии показват негативно отношение към споразуменията с Израел. Това не е изненадващо, след като Тръмп изпрати редица политически подаръци на Нетаняху, включително признаване на израелския суверенитет над Йерусалим и върху оспорваните със Сирия Голански възвишения. И двете решения на Тръмп срещнаха съпротива в Европа, тъй като противоречат на международните уредби: Йерусалим е разделен между израелци и палестинци, а Голан е считан за окупирана зона.

Администрацията на Тръмп наложи тежки санкции върху Иран, които засегнаха изцяло икономиката на страната. Последните санкции влязоха в сила в началото на октомври. Максималния натиск обаче не спря военния авантюризъм на Иран в Близкия изток, а иранските милиции редовно атакуват американските части в Ирак. Досега иранските власти се смееха от перспективата за преговори с администрацията на Тръмп и всички признаци сочат, че на избори през следващата година, позициите на хардлайнерите в Иран ще се засилят. Официални лица в Техеран многократно твърдят, че няма значение кой ще спечели изборите във Вашингтон, но това опровергава признанието на Иран, че администрация, водена от Байдън, ще се стреми да съживи ядрената сделка и за да направи това, ще трябва да отмени някои от задушаващите санкции. Петролните анализатори прогнозират, че Иран може да започне да изнася до два милиона барела дневно, ако Байдън замени Тръмп.

