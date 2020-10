„Ислямска държава” се завръща в Сирия и Ирак

Н а фона на всички новини от Нагорни Карабах до изборите в САЩ и напрежението с Иран, е лесно да се забрави, че опасността от радикалната групировка „Ислямска държава” не е отминала и ако се съди по последните данни, организацията се завръща бавно, но сигурно в бившите си територии.

Ако трябва да се каже по-точно, ИД никога не са си тръгвали от Ирак и Сирия, където те загубиха последните си крепости през 2019 г. вследствие на мащабната коалиция срещу тях, водена от САЩ. След кампанията, завършила с превземането на сирийските градове Ракка и Багуз в Североизточна и Източна Сирия, световните лидери обявиха, че ИД са победени и „халифатът” е разбит.

Подобни позиции изказаха европейски лидери, а също Доналд Тръмп и Владимир Путин. За руският президент е особено важно ставащото в Сирия, тъй като от това колко бързо бъде стабилизирано управлението на Башар Асад, зависи кога ще бъдат изтеглени руските сили от страната, за да бъдат пренасочени в други горещи точки от значение за Москва. Наличието на подновена активност на джихадистите, виновни за едни от най-тежките терористични нападения в Близкия изток и извън него, е лоша новина не само за местните правителства.

Един малък град показва бъдещето на войната в Сирия

Съобщението за извършени въздушни удари на американските сили върху позиции на „Ислямска държава” в пустинните райони на Сирия, потвърждава сигналите, че джихадистите изграждат нова мрежа от клетки, която им помага да атакуват както в Сирия, така и в Ирак.

@CJTFOIR used airpower to strike at the heart of Daesh this morning, destroying their terrorist training camps in the remote Badiyah Desert, Syria. Working together, the Coalition and @cmoc_sdf remain the most capable force to stop Daesh from launching attacks in Syria and abroad