Един малък град показва бъдещето на войната в Сирия

М алкият северен сирийски град Рас ал Айн се превърна в една от горещите точки на войната в Сирия и привлича международното внимание. Северна Сирия става пример за това как ще се развива сирийският конфликт, където съперничеството между външни играчи – и най-вече между Русия и САЩ, става все по-видимо.

Вниманието на света и международните организации е привлечено заради водата.

Наскоро достъпът на града до питейна вода беше прекъснат за близо десет дни. Водата за двадесетте хиляди жители, се доставя с водоноски, но те нямат установен график и понякога не се появяват с дни. Ето защо, често хората в околността използват вода от кладенци, която е със съмнително качество, а поддържането на лична хигиена в условията на широко разпространение на Ковид-19 в Сирия, е трудно.

Рас ал Айн се намира в провинция Хасака, чиито контрол е поделен между кюрдските сили и сирийските правителствени сили. Помпената станция Алук, която е основният източник за доставка на питейна вода за над 800 000 души в района, е под контрола на турските сили, извършили интервенция в северна Сирия през 2019 г. От началото на 2020 г. Турция прекъсна водоподаването осем пъти с обяснението, че това е необходимо заради ремонтни дейности.

Наистина, водопреносната мрежа и канализация са в тежко състояние още от преди избухването на конфликта, но наблюдатели заявяват, че

прекъсването на достъпа до водните ресурси има геополитическо значение.

Най-вероятната причина е спорът между Анкара и местните кюрдски сили относно допълнителната електроенергия, необходима за оперирането на турските военни сили – електричеството, което достига до Рас ал Айн и до Алук, е под контрола на кюрдите. По този начин, турската администрация заявява, че отговорност за спирането на водата е на кюрдските сили, които спират електроенергията, необходима за задвижването на помпената станция. Кюрдската администрация, която е свързана със сирийския клон на Кюрдската работническа партия (ПКК), не отрича спиране на тока, но обясняват това с изпращането на отговор към действията на Турция, които спират водоподаването.

На пръв поглед, прехвърлянето на вина и напрежението, изглежда като местен спор и борба за влияние, които не създават новини на фона на останалите съобщения за конфликта, който все още се води в Сирия. Но този път водната криза успя да заинтересува международната общност, която досега оказваше натиск върху Турция с ограничен успех. Специалният пратеник на САЩ за Сирия, Джеймс Джефри, съобщи през лятото, че е провел разговори с турското лидерство в опит да поднови редовните доставки на вода. Русия също работи по въпроса с отварянето на водопреносната мрежа към Рас ал Айн – доколкото има информация, в процеса са се включили и няколко европейски държави.

Но що се отнася до Турция, това е далеч по-голяма дипломатическа битка, която е за сметка на нуждите на малкия град.

Русия, която иска да приключи участието си в сирийския конфликт възможно по-скоро, вижда възможности за дипломатическо решение. През последните две години Москва състави проект за нова конституция на Сирия (в ущърб на иранските интереси и отказ за нова конституция), която предвижда преговори с кюрдските сили и дори сирийската политическа опозиция. Според руските официални лица, без участието на кюрдите, не би било възможно изграждането на ново правителство в Дамаск, докато тяхното нежелание да преговарят може да доведе до разцепване на Сирия.

