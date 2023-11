Икономист: Преврат в Русия не е невъзможен

П реврат в Русия не е невъзможен, но за да се случи това, ще е нужен титаничен труд, казва пред Deutsche Welle руският икономист Владислав Иноземцев.

В последните два-три месеца рублата се обезцени много. Повлия ли това на самочувствието на руснаците?

Всъщност обезценяването не е толкова голямо - миналата година средният курс бе 72 рубли за долар, а сега е 80. В момента се доближава до 100, но оттам не следва, че всичко в Русия е поскъпнало с 30 процента, каза Владислав Иноземцев. Трябва да се отбележи, че в годините, в които Путин е на власт, Русия постигна огромен прогрес от гледна точка на независимостта от вноса, колкото и странно да звучи това. Той расте постоянно, но по отношение на БВП и на потреблението като цяло делът на вносната продукция спадна значително. Затова не виждаме такива последствия, каквито щеше да има примерно през 1998 година. Затова не бих казал, че сегашното обезценяване играе голяма роля, посочи той.

Но ако говорим за това кой най-вече е пострадал от него - със сигурност това е горната средна класа, която винаги е била противник на Путин. Най-малко пострадаха сравнително бедните хора, които са и най-лоялната на режима електорална група, коментира икономистът. Те получиха няколко индексации и не усетиха особено повишението на цените, което засегна най-вече луксозните стоки - компютри, пътувания зад граница и т.н. Тоест, жителите на големите градове, които традиционно се отнасят към Путин критично, поеха 80 процента от икономическите загуби от тази война, обясни Иноземцев.

After going above 100, the USD has quickly depreciated against the Russian ruble following the escalation in the Israel-Hamas war. The ruble is up more than 7% since the beginning of October. pic.twitter.com/PtToHAa7ez

Според Вас кой спасява Путин? Кои са основните хора, които крепят икономиката?

Владимир Путин не е икономист, но поставя на икономиката определени задачи. Като например да получи пари за войната през следващата година. Той не се интересува как ще бъдат получени тези средства и не влиза в детайли, каза Владислав Иноземцев. Оттам нататък Централната банка, министерствата на икономиката и на финансите се заемат с това, което се очаква от тях - да изпълнят поставените им задачи. При това, според мен, вършат работата си много добре - министерствата, банката и данъчната система позволяват на Путин да реши практическите въпроси. При това ръководителите на тези ведомства са убедени, че те изпълняват професионално задълженията си, посочи той.

Има ли кой да свали Путин?

Мисля, че такъв вариант е възможен, но за да се случи това, е нужен титаничен труд. Не изключвам вероятност за преврат в рамките на елита. Хората, които биха се нагърбили с тази задача, могат да разчитат на безгранична подкрепа отвън. Защото с днешна дата „успехът" на западните санкции срещу Русия се изразява в това, че никой няма възможност за отстъпление - целият руски елит е затворен в Русия. Това, според мен, е най-голямото зло, до което доведоха санкционните списъци, коментира икономистът.

It might be that the next round of EU sanctions on #Russia might come first next week. there needs to be a G7 agreement on diamonds first, - Rikard Jozwiak is the Europe editor for RFE/RL pic.twitter.com/C9JvVWbFvm