Илон Мъск заплаши да създаде своя партия, ако "големият красив" законопроект на Тръмп бъде приет

И лон Мъск, най-богатият човек в света, отново отправи остри критики срещу обширния законопроект на Републиканската партия. В понеделник той обяви, че ще реализира заплахата си за създаване на трета политическа партия, ако "големият, красив законопроект" на бившия президент Доналд Тръмп бъде одобрен от Конгреса, предаде Politico.

(Във видеото: Кетамин, Епстийн и милиарди: Колко още ще се задълбочи драмата между Мъск и Тръмп)

На платформата X, Мъск заяви, че неговата "America Party" ще бъде създадена още на следващия ден след приемането на закона. Той отправи коментара в момент, докато Сенатът се подготвяше за окончателното гласуване на законопроекта, който той нарече "безумен".

If this insane spending bill passes, the America Party will be formed the next day.



Our country needs an alternative to the Democrat-Republican uniparty so that the people actually have a VOICE.