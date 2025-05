Мъск разкритикува "големия, красив" закон на Тръмп

И лон Мъск отправи остра критика към основния данъчен законопроект на Доналд Тръмп, заявявайки, че той „подкопава“ работата на екипа за намаляване на държавните разходи, което вероятно ще задълбочи разрива между милиардера и президента, когото подкрепяше финансово миналата година. Това посочва Financial Times .

В откъс от интервю за предаването CBS Sunday Morning , излъчен късно във вторник, изпълнителният директор на Tesla, който до неотдавна оглавяваше така нареченото Министерство на ефективността на държавното управление (съкращавано като Doge), заяви, че е „разочарован от огромния разходен законопроект, който увеличава бюджетния дефицит и подкопава усилията на екипа на Doge“.

Камарата на представителите на САЩ одобри законопроекта миналата седмица с един глас мнозинство, което проправи пътя за първия голям законодателен успех на втория мандат на Тръмп. Очаква се той да бъде подложен на гласуване и в Сената.

Президентът, който трябваше да убеждава няколко колебаещи се републиканци в Конгреса да гласуват в подкрепа на това, което нарече "Големия, красив законопроект“, заяви, че това е „може би най-значимият законодателен акт, подписван в историята на САЩ!“

Въпреки че предвижда съкращения в някои социални разходи, законопроектът бе подложен на сериозна критика от страна на привържениците на бюджетната дисциплина, тъй като според независими оценки ще увеличи държавния дълг на САЩ с над 3,3 трилиона долара през следващото десетилетие.

Мъск, който отдавна твърди, че САЩ ще „фалират“, ако дефицитът не бъде намален, изглежда повтори тази критика в интервюто си за CBS, казвайки:

„Законопроектът може да бъде голям или красив. Но не знам дали може да бъде и двете. Това е личното ми мнение.“

Коментарите на Мъск представляват най-силната му критика към администрацията на Тръмп.

Те следват неговата критика към търговската политика на Белия дом, в която нарече търговския съветник Питър Наваро „идиот“ и „по-глупав от чувал с тухли“ и заяви, че според него по-ниските мита „по принцип са добра идея“.

Мъск също така влезе в конфликт с някои министри относно съкращенията на персонал в техните ведомства, извършени от Doge.

