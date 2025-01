Икономиката на Германия се свива за втора поредна година

И кономиката на Германия се свива за втора поредна година през 2024 г., като продължава да се бори с редица вътрешни и външни предизвикателства.

Официалните данни, публикувани в сряда, показаха спад на брутния вътрешен продукт (БВП) с 0,2% след спада с 0,3% през 2023 г.

Това бележи четвъртата поредна година на стагнация, като германската икономика вече е само с 0,3% по-голяма от тази през 2019 г., преди пандемията.

Слабите икономически резултати на страната подчертават статута ѝ на най-зле представящата се голяма икономика в Европа, като за продължаващия спад допринасят нарастващата предпазливост на потребителите и засилващата се глобална конкуренция.

С отслабването на икономиката въпросът се превърна в централна тема преди предсрочните избори на 23 февруари, предизвикани от политическа криза в коалиционното правителство на канцлера Олаф Шолц.

Бизнес средата в Германия е засегната от външни сътресения, като например енергийната криза, предизвикана от руската инвазия в Украйна, и редица вътрешни пречки.

Тези икономически напрежения предизвикаха разгорещен национален дебат за това как да се възстановят растежът и стабилността.

През ноември трипартийната коалиция на Шолц се разпадна след спор относно плановете за икономическо съживяване на страната, което доведе до оставката на финансовия министър Кристиан Линднер и създаде предпоставки за предсрочни избори.

Каква е причината за икономическите проблеми на Германия?

Освен това германските потребители, загрижени за бъдещето, затягат коланите си.

Разходите за хотелиерски услуги като хотели и ресторанти намаляват с 4,4%, а покупките на облекло и обувки - с 2,8%, въпреки че разполагаемият доход нараства.

Основен фактор за икономическите проблеми на Германия е засилената конкуренция от страна на Китай, особено в отрасли, в които Германия отдавна е световен лидер, като автомобилостроенето, промишленото оборудване и химическата промишленост.

Докато икономиката се задъхва, германският пазар на труда остава устойчив. Безработицата остава ниска, а повишаването на заплатите помага на работниците да се справят с инфлацията.

Новите споразумения за заплатите в различни сектори имат за цел да компенсират последиците от повишаването на цените, като подкрепят разполагаемия доход.

Въпреки това потребителското доверие остава слабо. Опасенията за сигурността на работните места, изострени от неотдавнашните съобщения за съкращения в големи автомобилно компании, карат германците да се колебаят дали да харчат.

Рут Бранд, ръководител на германската статистическа служба, заяви, че икономиката е изправена пред комбинация от краткосрочни и дългосрочни предизвикателства. Тя заяви: „По-високите цени на енергията след загубата на евтиния руски природен газ и високите лихвени проценти на Европейската централна банка, които обезкуражават инвестициите в нови машини и превозни средства, са основни пречки.“

Въпреки лошите данни за растежа, има надежди, че смяната на ръководството може да даде нов тласък на боледуващата германска икономика.

