Игра на нерви: Китай увеличава митата за стоки от САЩ на 125 процента

К итай ще налага от утре, 12 април, мита от 125 процента за стоки от САЩ спрямо обявените по-рано 28 процента.

Това съобщи днес китайското министерство на финансите, цитирано от Ройтерс.

‼️🇺🇸 BREAKING: China just doubled down and just retaliated with 125% tariff in response to Trump’s 145% yesterday.

Effective immediately.



It seems things will continue to escalate for the immediate future. 👀 pic.twitter.com/wPFiuzKzoM