Язовирна стена се скъса в САЩ, в ход е евакуация

В ластите в САЩ започнаха евакуация на голям район северно от Детройт, след като язовирна стена се скъса и предизвика наводнения, предаде агенция БГНЕС.

Живеещите по протежение на реката край град Мидланд получиха спешен сигнал на мобилните си телефони да се евакуират.

Язовирна стена се скъса, хиляди домове са наводнени

Той беше изпратен на всички, живеещи на 10 километра от язовира.

Десетки пътища в района на аварията са блокирани. Две училища да били отворени, за да служат като подслон на евакуираните в лошото време в района.

Flash Flood Emergency for Midland, MI. Hope that town evacuated because its done for after that dam failure. #MIwx pic.twitter.com/G4tLoE8o0I