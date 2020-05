Язовирна стена се скъса, хиляди домове в Узбекистан са наводнени

Б лизо 100 000 души бяха евакуирани в Узбекистан и Казахстан след скъсването на стена на голям узбекистански язовир, който наводни хиляди домове и унищожи много селскостопански терени в двете страни, съобщи Франс прес.

Язовирът Сардоба, в западната част на Узбекистан, се скъса в петък сутринта. Над 50 души пострадаха и бяха приети в болница заради наводненията. В страната бяха евакуирани 70 000 души от домовете им.

Uzbekistan is dealing with humanitarian crisis after Sardoba dam burst in Syrdaryo region. 56 have been hospitalized and 70,000 residents relocated to safety. Damage estimate hasn’t been reported yet. Neighboring Kazakhstan evacuated more than 5000 upon impact on Saturday. pic.twitter.com/vf9B0Nfkc5