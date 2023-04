Япония увеличава броя на жените на ръководни постове

М инистър-председателят на Япония нареди на своето правителство да започне работа по увеличаване на броя на жените на ръководни постове в големите компании до 30% или повече до 2030 г., предаде АФП.

Според проучване на кабинета през 2022 г. жените са представлявали само 11,4% от ръководителите на големи листвани на борсата компании в Япония, въпреки че през последните години броят им се увеличава.

"Стремим се до 2030 г. съотношението на жените сред ръководните кадри да достигне 30 % или повече в компаниите, които са регистрирани на Prime Market на Токийската фондова борса", заяви Фумио Кишида пред служители на среща, посветена на равенството между половете.

Prime Market е водещият сектор на борсата.

Japan sets 30% target for women execs at big firms by 2030 https://t.co/JKIUsBNZ1e