"Светът се е променил драматично": Япония ще строи бомбоубежища

П арламентът на Япония може да приеме законопроект през следващата финансова година, с който да се определи график за изграждането на бомбоубежища в случай на въоръжен конфликт, заяви пред Bloomberg депутатът от управляващата Либерално-демократическа партия Фуруя.

"Япония не е участвала във война от 77 години, но това, което сме приемали за даденост оттогава, вече не отговаря на истината. Светът се е променил драматично", каза г-н Фуруя.

Japan plans to guard against a potential conflict with China by building bomb shelters across the Nansei Islands, a move that security experts say is practical and not necessarily a signal of coming war. https://t.co/WJAlNEJi7k

По данни на агенцията японските власти обмислят решението за изграждане на бомбоубежища заради зачестилите изстрелвания на севернокорейски ракети и нарастващото напрежение около Тайван.

Bloomberg отбеляза, че повечето японски домове нямат мазета. Според агенцията повечето евакуационни центрове в страната също са над земята. Въпреки това обширната подземна мрежа на метрото може да се използва като бомбоубежища в големите градове.

Според Фуруя Япония първоначално е планирала да укрепи съществуващите съоръжения, за да избегне огромни бюджетни разходи.

Guam has only "missile defense."

Taiwan is reported has more than 100,000 shelters in public and private buildings. Singapore is also well-equipped with such evacuation centers, including in rail stations.https://t.co/S8yAdByLEI via @bpolitics