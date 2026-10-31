Три самолета с евакуирани жители на Олешки кацнаха в Беларус

Три самолета с евакуирани жители на окупирания украински град Олешки са пристигнали в беларуския град Гомел.

Над 200 души са напуснали града в рамките на съвместна хуманитарна операция на Русия и Украйна, проведена при локално примирие с посредничеството на САЩ.

Евакуираните са имали възможност сами да изберат дали да пътуват към контролирани от Киев или от Москва територии.

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Три самолета с евакуирани жители на окупирания от Русия украински град Олешки са кацнали на летището в беларуския град Гомел, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

По информация на руското Министерство на отбраната евакуираните са били транспортирани с руски военни самолети от черноморския град Анапа до Гомел в Беларус, придружавани от украинския омбудсман Дмитро Лубинец.

Над 200 жители са избрали да напуснат града и да се отправят към контролираната от Киев част на Украйна, а други са предпочели да заминат за територии под руски контрол. Евакуацията е извършена в рамките на съвместна хуманитарна операция на Москва и Киев при локално примирие, договорено с посредничеството на САЩ.

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Според информация както от руска, така и от украинска страна, жителите са могли сами да изберат дали да напуснат Олешки или да останат в опустошения град, в който от месеци няма достатъчно храна и медицински консумативи.

Десетки евакуирани са били временно настанени в Симферопол, на анексирания от Русия през 2014 г. Кримски полуостров, преди да продължат пътуването си.

Жителите на Олешки бяха евакуирани с автобуси вчера в рамките на съвместна хуманитарна операция между Русия и Украйна, допълни Ройтерс. Това е първата подобна операция от началото на войната в Украйна.