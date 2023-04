CNN: И българските изтребители МиГ-29 в изтеклите строго секретни документи на Пентагона

Б ългария е предложила да дари изтребители МиГ-29 на Украйна на 23 февруари тази година. Това става ясно от един от изтеклите онлайн строго секретни документи на Пентагона, цитирани от CNN.

В документа се разкрива какво мислят САЩ за намеренията на някои европейски страни да дарят бойни самолети на Украйна, която иска самолетите повече от година, посочва изданието.

На 23 февруари, се казва в изтеклия доклад, България изрази готовност да дари своя флот от изтребители МиГ-29 на Украйна. Това се оценява като „предизвикателство“ в документа, тъй като ще остави България без изтребители, за да изпълнява мисиите си за въздушна полиция, докато не бъдат произведени в САЩ, поръчаните самолети F-16, „което е след поне година“, съобщава CNN.

В същото време Американското министерство на отбраната съобщи в неделя, че различни правителствени служби със съвместни усилия правят оценка на последствията, които изтеклите секретни разузнавателни документи през последните дни могат да имат върху националната сигурност на САЩ и съюзниците, и партньорите им, съобщи Ройтерс.

"Министерството на отбраната продължава да прави преглед и оценка на автентичността на фотографираните документи, които циркулират в социалните медии и изглежда, че съдържат чувствителна и строго секретна информация", се казва в съобщението.

През миналата седмица в социалните мрежи, се появиха копия на предполагаеми секретни документи, за които се твърди, че съдържат военни тайни на САЩ, свързани с Украйна, Китай и Близкия изток.

Нова порция секретни военни документи на САЩ се появи в интернет

Според експерти по сигурността и американски правителствени източници, цитирани от Ройтерс, се подозира, че източникът на документите може да е в САЩ. Американските власти не са изключили възможността зад изтичането на информацията да стоят и проруски елементи. Смята се, че това е един от най-сериозните пробиви в американската сигурност от публикуването на над 700 хиляди документа от Уикилийкс през 2013 г.

Двама американски представители са казали пред агенцията в неделя, че не изключват документите да са били манипулирани, за да заблудят следователите за произхода си или за да разпространят невярна информация, която може да навреди на интересите на САЩ в сигурността.

Breaking News: Classified documents detailing secret U.S. and NATO plans for aiding Ukraine in an offensive were leaked on social media, U.S. officials said. https://t.co/Y5XHxaywrj