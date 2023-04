Украйна: Най-успешните специални операции на Русия се провеждат с Фотошоп

У крайна трябва да изчака резултатите от разследването на Пентагона за предполагаемото изтичане на секретни документи за контраофанзивата в Украйна, но си струва да припомним, че най-успешните специални операции на руските специални служби през последните десетилетия бяха фотошопирани, заяви Андрий Юсов, представител на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна, цитиран от Укринформ.

Той съобщи това в предаването „Телемарафон“ /Единни новини, бел.ред./, коментирайки предполагаемото изтичане на информация за контранастъплението на Украйна.

„Тъй като има информация, че Пентагонът провежда разследване, трябва да чуем от Пентагона за това разследване. Много е важно да се помни, че през последните десетилетия най-успешните специални операции на руските специални служби се провеждат всъщност във Фотошоп“, заяви Юсов.

"Строго секретно": Разпространиха документи на САЩ и НАТО за Украйна

„От предварителния анализ на тези материали виждаме изкривени цифри за загубите и от двете страни, виждаме част от информацията, ясно събрана от открити източници“, допълни Юсов.

Той подчерта, че украинското общество определено не трябва да се притеснява от тази ситуация. „Ще има контраатака и противникът наистина ще види и усети основните планове на бойното поле“, увери представителят на разузнаването.

Юсов напомни, че решението за контранастъпление ще бъде взето от Висшето военно ръководство на Украйна, а кръгът от лица, които са информирани за плановете за настъпление, е максимално стеснен.

Breaking News: Classified documents detailing secret U.S. and NATO plans for aiding Ukraine in an offensive were leaked on social media, U.S. officials said. https://t.co/Y5XHxaywrj