Хусите са изстреляли ракета срещу "израелски петролен танкер" в Червено море

Й еменските бунтовници хуси обявиха днес, че са изстреляли ракета по "израелски петролен танкер" в Червено море, който обаче според агенция за морска сигурност не е бил уцелен, предаде Франс прес.
"Нашите военноморски сили проведоха военна операция срещу израелския петролен танкер "Скарлет Рей" (Scarlet Ray - бел. ред.) в северната акватория на Червено море с помощта на балистична ракета", заяви военният говорител на хусите Яхия Сария.
Houthis say they hit the Israeli tanker Scarlet Ray in the Red Sea with a missile and a *direct hit*, but UKMTO reports the strike missed the ship. pic.twitter.com/6R04Voi5Oj— Open Source Intel (@Osint613) September 1, 2025
Британската организация за морски търговски операции (UKMTO) съобщи снощи за атака, станала на 40 морски мили югозападно от Янбу, Саудитска Арабия.
"Капитан е съобщил, че е наблюдавал удар в непосредствена близост до кораба си, причинен от неизвестен обект, придружен от силен взрив", посочи агенцията, като уточни, че екипажът е "невредим" и корабът е продължил пътя си.
Според британската компания за морска сигурност "Амбри" става въпрос за кораб под либерийски флаг, собственост на Израел.