Християнсоциалният съюз спечели изборите в Бавария

К онсервативният Християнсоциален съюз (ХСС), който е в съюз на федерално равнище с Християндемократическия съюз (ХДС), спечели най-много гласове в провинция Бавария на федералните избори в Германия, предаде ДПА.

ХСС традиционно е първа политическа сила в южния регион, но сега партията обърна тенденцията на спад в подкрепата за нея.

След преброяването на гласовете във всички 47 избирателни района на Бавария ХСС си осигури 37,2 процента от тях, като по този начин отбеляза ръст от повече от пет на сто спрямо най-слабия си резултат в историята - 31,7 процента през 2021 г., сочат данни на представители на избирателните секции в провинцията.

"Вие искате обратното на това, което искаме ние": Политически лидери с коментари след изборите в Германия

Въпреки категоричната победа настроението в централата на ХСС в Мюнхен не бе приповдигнато. Партията се надяваше да получи около 40 процента от вота и резултатът не оправда собствените ѝ очаквания.

Междувременно крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) получи 19 на сто от гласовете в Бавария, сочат данни на избирателните комисии в провинцията. Партията получи над два пъти повече гласове спрямо федералните избори през 2021 г., отбелязва ДПА.

