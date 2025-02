Германия между Русия и САЩ: Фридрих Мерц обяви нова ера в Европа

Г ерманският новоизбран канцлер Фридрих Мерц не чака окончателните резултати от изборите, преди да заяви, че ще има нова ера в Европа и да направи гръмки призиви.

Мерц обяви САЩ за безразличен към съдбата на континента, постави под въпрос бъдещето на НАТО и настоя Европа да поеме сигурността си в свои ръце - бързо.

Този тон, идващ от страна, която е традиционен съюзник на Вашингтон – и от човек, известен като страстен атлантик – беше немислим дори преди няколко месеца.

Разрив с Вашингтон

Това е истинска геополитическа промяна. Може да звучи като хипербола, но в трансатлантическите отношения в момента се случва нещо безпрецедентно за последните 80 години, пише ВВС.

Големите европейски сили бяха разтърсени от администрацията на Доналд Тръмп, която намекна, че може да отмени гаранциите за сигурност на Европа, действащи още от 1945 г.

В неделя вечерта на 23 февруари Фридрих Мерц постави новата администрация на САЩ наравно с Русия – страна, която в Европа широко се възприема като заплаха.

Европа, каза той, е притисната от двете страни и трябва да действа незабавно.

Британският премиер Кийр Стармър се подготвя за посещение във Вашингтон в четвъртък, 27 февруари, а френският президент Еманюел Макрон вече беше там в понеделник. Германия също трябваше да бъде там тази седмица, отбеляза Мерц. Берлин е една от трите големи сили на континента, заедно с Лондон и Париж.

А тъй като както САЩ, така и Русия колебливо договарят позициите си – макар и без участието на Украйна – това напомня за завръщане към глобалната политика на великите сили, предаде ВВС.

Германия обаче отсъства от тази сцена от известно време. Отслабено и раздирано от вътрешни борби, досегашното правителство не можа да се фокусира върху ключови международни въпроси. Това разгневи както германските избиратели, които искат повече фокус върху икономиката и миграцията, така и европейските партньори, настояващи Берлин да действа по-решително по отношение на сигурността и Русия.

Берлин се завръща на световната сцена

Мерц заяви, че ключов приоритет за Германия ще бъде по-активната ѝ роля на международната сцена.

