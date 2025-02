"Вие искате обратното на това, което искаме ние": Политически лидери с коментари след изборите в Германия

Г ерманските избори предизвикаха вълна от политически реакции – лидери от различни партии коментираха резултатите, очертавайки бъдещите си планове и възможни коалиции. Докато някои празнуват победата, други анализират причините за загубите си и търсят нови стратегии.

Консервативният блок Християндемократически съюз е големият победител на изборите в Германия. Те печелят 28.6% от гласовете. На второ място се нареждат крайнодесните от „Алтернатива за Германия” - с 20,8 на сто. Трети са социалдемократите на Олаф Шолц със 16,4, следвани от Зелените и Левицата.

Остава въпросът как ще бъде сформирана новата коалиция, която да управлява страната.

Ето какво коментираха политическите лидери:

Канцлерът на Германия Олаф Шолц заяви, че не би приел покана за коалиционни преговори с консервативния блок Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС).

"Няма да бъда представител на Германската социалдемократическа партия (ГСДП) във федерално правителство, оглавявано от ХДС, нито ще преговарям“ с консерваторите, заяви Шолц в следизборна дискусия, излъчена по германските телевизии.

Той изрази недоволство от резултата на своята партия на днешните избори.

"Това е горчив резултат за Германската социалдемократическа партия. Това е поражение", призна Шолц.

"Това е поражение": Шолц изрази недоволството си от резултатите на изборите

Бившият германски финансов министър Кристиан Линднер обяви, че се оттегля от политиката, след като неговата Свободна демократическа партия (СвДП) не успя да достигне прага от 5%, необходим за влизане в Бундестага, на провелите се вчера парламентарни избори, предаде ДПА.

„Сега се оттеглям от активната политика“, написа Линднер снощи в социалната мрежа „Екс“, след като според предварителните резултати партията му получи едва 4,6% от гласовете.

По-рано Линднер обеща да се откаже от политиката, ако партията му не премине бариера от 5%.

Този ход бележи забележителен провал за Линднер, който върна СвДП обратно към политическа значимост и влезе в трипартийно коалиционно правителство през 2021 г. със социалдемократите на канцлера Олаф Шолц и Зелените.

Отношенията в коалицията обаче бяха помрачени от огромните различия по отношение на бюджетната политика, като Шолц в крайна сметка уволни през ноември Линднер като министър на финансите.

Това накара СвДП да се оттегли от коалицията на фона на обвинения, че партията умишлено е предизвикала разцеплението и е довела до изместване на изборите от септември за февруари.

Линднер се опита да се позиционира като идеален коалиционен партньор за водения от Фридрих Мерц дясноцентристки блок ХДС/ХСС, който отбеляза най-голям резултат на изборите.

FDP leader Christian Lindner told supporters that his party’s risk this fall — leaving the governing coalition in November, leading to the collapse of the government and early elections — was a risk that didn’t pay off. Our blog has more: https://t.co/fVBqmHF1T4 pic.twitter.com/Ld9yXn213C

Съпредседателят на "Алтернатива за Германия" (АзГ) Тино Крупала заяви, че крайнодясната му партия е отворена за коалиционни преговори с християндемократите след днешните избори за Бундестаг.

Крупала говори пред свои поддръжници, след като АзФ постигна най-добрия резултат на парламентарни избори в историята си, печелейки около 20% от гласовете според резултатите от екзитполовете. Крупала подчерта че не може "10-12 милиона избиратели на АзГ да бъдат маргинализирани и изключени" от следващото правителство.

Основните лидери, включително лидерът на консервативният блок Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз Фридрих Мерц, който е фаворит за следващ канцлер, избягват сътрудничеството с крайнодясната партия.

Лидерът на излязлата начело след парламентарните избори в Германия партия Християндемократически съюз (ХДС) Фридрих Мерц заяви, че основният му приоритет е да работи за единството в Европа, за да се парира намесата от САЩ и Русия, предадоха Ройтерс и ДПА.

Той заяви пред местни медии, че няма илюзии за предизвикателствата в отношенията със САЩ.

„Намесата от Вашингтон е не по-малко драматична, драстична и в крайна сметка възмутителна от намесата, която виждаме от Москва, заяви той, коментирайки подкрепата, предложена от милиардера Илон Мъск за германската крайна десница по време на изборите. „Ние сме от толкова голям натиск и от двете страни, че абсолютният ми приоритет е сега наистина да създам единство в Европа“, допълни той.

Същевременно той заяви, че ще помогне на Европа да постигне „истинска независимост от САЩ“. „Не мислех, че ще трябва да го кажа в ефир, но след изказванията на Доналд Тръмп миналата седмица е ясно, че администрацията му е безразлична за съдбата на Европа“, допълни Мерц, който дълго време е радетел на развитието на американско-германските отношения.

Той дори постави подвъпрос дали НАТО ще продължи да е актуална организация в настоящия формат, „или ще трябва да развием значително по-бързо независимите европейски способности за отбрана“. „Това е абсолютния ми приоритет. Нямам абсолютно никакви илюзии за случващото се в Америка“, допълни той.

📍Friedrich Merz, the leader of the CDU/CSU party, which is leading in the early Bundestag elections in Germany, has stated that one of the main priorities of his policy is to gain independence from Washington. pic.twitter.com/38KfOf38Qh