"Това е голям ден за Германия": Тръмп поздрави консерваторите за победата

А мериканският президент Доналд Тръмп поздрави консервативния блок на Християндемократическия съюз (ХДС) и Християнсоциалния съюз (ХСС) за победата на днешните избори в Германия, предаде ДПА.

"Изглежда, че консервативната партия в Германия спечели много важните и дългоочаквани избори", написа с главни букви Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, след като според първоначални резултати десноцентристкият блок води с 28,5 на сто от вота.

