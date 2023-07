Войната в Украйна: "Хората ни наричат Призраците на Бахмут"

У краинските сили все още се опитват да си върнат Бахмут в източната част на страната, а британски телевизионен репортер получи възможност да се срещне с елитна снайперска част, която извършва нощни набези край разрушения град, съобщава Би Би Си.

Командирът на снайперистите "Призрак" отвежда репортерите в база близо до града. Той разказва, че Призрак е неговият прякор - когато екипът започнал да тероризира руските окупатори, ги наричали Призраците на Бахмут. Базата на снайперистите е в обсега на руската артилерия.

Екипът на Призрак се състои от около 20 войници, които действат около Бахмут през последните шест месеца, и често търсят високопоставени цели. Запитан колко руснаци е убил екипът му, Призрак казва, че потвърденият брой е 524. Всеки изстрел се записва в електронен дневник.

Не всеки брои убитите окупатори. Кузя, стрелецът на мисията, казва, че няма с какво да се гордее. Кузя е работил във фабрика преди войната и казва, че никога не е обичал оръжията, но след руското нахлуване се е почувствал длъжен да се заеме с тях.

Кузя изпробва за последен път снайперската пушка Barrett, произведена в САЩ. "Всяка мисия е опасна, когато направим грешка, врагът може да те уцели. Разбира се, че се страхувам - само глупак не би се страхувал", допълва Кузя.

Тарас ще придружава Кузя по време на мисията. Шофьорът Куш ще ги закара възможно най-близо до фронтовата линия. Оттам екипът от двама души ще измине почти два километра пеша, за да стигне до целта. Призрак ще остане в базата заедно с новобранец, известен като Брит. Най-младият член на екипа получава прякора си след обучение във Великобритания.

С настъпването на здрача екипът и журналистите се качват в брониран автомобил Humvee и войниците са отведени на място, откъдето ще продължат пеша. Куш казва, че част от пътя все още е под обстрела на руската артилерия. Наблизо се чуват сблъсъци. Пътят води покрай десетки разбити украински автомобили, които са с по-малко късмет. Куш посочва минните полета от двете страни на черния път.

Двайсет минути по-късно колата спира до една разрушена къща. Екип от двама снайперисти отваря вратата и бързо се отдалечава зад дърветата. На връщане се чува по-силен взрив и се вижда сигнална ракета. Хамърът започва да се тресе още по-силно. Куш отваря вратата, за да погледне назад, и кълне. Когато най-накрая се стига до целта, шофьорът показва на репортерите на Би Би Си голямо парче метал, което е пробило гумата.

#Ukraine's 'Ghosts of Bakhmut,' & its a team of elite snipers. They say they've killed 524 Russian soldiers. "It's nothing to be proud of. We're not killing people, we're destroying the enemy". "Every trip may be our last, but we're doing a noble deed". https://t.co/RJOjmGGjmG pic.twitter.com/UOKAVYy6Dj